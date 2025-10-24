Иван Йорданов: С още десет минути щяхме да изравним

Подробно търсене

Георги Крумов
Иван Йорданов (в гръб) / снимка: кореспондент на БТА в Русе Бисер Тодоров (ПК)
Берн,  
24.10.2025 00:59
 (БТА)

Иван Йорданов, който вкара втория гол за Лудогорец при поражението с 2:3 от Йънг Бойс в Лига Европа, изрази мнение, че десет минути не са стигнали на българския шампион, за да вземе точка от визитата си в Берн. 

Йорданов влезе като резерва и във втората минута на продължението оформи крайния резултат с хубав изстрел от дистанция.

"Не успях да се зарадвам по най-добрия начин заради това, че изоставахме в резултата. Мисля, че с още десет минути щяхме да изравним, защото в края дадохме всичко за себе си. В някои мачове играеш добре, но не печелиш. Не е приятно, когато губиш, но ние затова сме Лудогорец, защото можем да излизаме от тежки ситуации", каза полузащитникът на българския шампион.

