Австралия подозира зараза с опустошителен щам на птичия грип на субантарктическия остров

Учени в Австралия са забелязали симптоми, съответстващи на опустошителния щам H5 на птичия грип на субантарктическия остров Хърд в Южния океан, след необичайни нива на смъртност при морските слонове, предаде Ройтерс

„На този етап това не е потвърдено. Забелязването на признаци, съответстващи на птичия грип H5 при диви животни на остров Хърд не е неочаквано“, заяви министерството на земеделието в изявление.

Птичият грип H5 се разпространи широко сред дивите птици по целия свят и причини епидемии и сред домашните птици и крави в САЩ, като имаше и няколко случая на зараза при хора, работещи в млечната и птицевъдната промишленост в САЩ.

Австралия остава единственият континент, свободен от птичия грип, донякъде защото е защитен от географското си положение, тъй като се намира извън миграционните пътища на големи птици, като гъски, които разпространяват инфекцията. Вирусът достигна съседна Индонезия през 2022 г. и Антарктида през 2023 г. Някои други щамове на птичи грип бяха регистриран и в птицеферми в Австралия миналата година, но нито един от тях не беше вариантът H5N1.

Австралийски официални представители съобщиха, че по време на посещение на остров Хърд, на повече от 4000 км югозападно от Пърт и 1700 км северно от Антарктида, са открили повече мъртви морските слонове, отколкото пингвините и другите морски птици. Но властите заявиха, че потвърден случай на птичи грип там няма да увеличи значително риска за Австралия.

Вирусът H5 беше открит преди това и на френските субантарктически острови Кергелен и Крозе, които са на по-малко от 450 км от островите Хърд и Макдоналд. Събраните проби на остров Хърд ще бъдат тествани, след като учените се върнат от мисията си в средата на ноември.