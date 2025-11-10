Подробно търсене
Елена Инджева
Канада изгуби статута си на страна, елиминирала дребната шарка (морбили)
Доза от ваксината срещу морбили, паротит и рубеола във ваксинационна клиника в Отава, Канада. 4 март 2025 г. Снимка: Geoff Robins/The Canadian Press via AP
Отава,  
10.11.2025 20:32 | ОБНОВЕНА 11.11.2025 08:05
 (БТА)

Канада изгуби статута си на страна, където дребната шарка (морбили) е ликвидирана, тъй като не успява да овладее епидемия, избухнала преди година, съобщиha днес националната служба за обществено здравеопазване и Световната здравна организация, цитирани от Ройтерс.

Миналия месец здравните експерти прогнозираха, че Панамериканската здравна организация (ПАЗО) ще отнеме този статут на страната, с който тя се ползваше близо 30 години.

В Канада са регистрирани над 5000 случая на морбили в девет от десетте провинции и в една северна територия.

„Въпреки че разпространението на вируса напоследък е забавило темпа си, епидемията продължава вече над 12 месеца, предимно в общностите с недостатъчен брой ваксинирани хора“, се казва в изявление на агенцията.

„ПАЗО уведоми канадската служба за здравеопазване, че тя вече не притежава статут на страна, в която е елиминиран вирусът“, добави още канадската агенция, като посочи, че ще се фокусират върху ваксинирането на повече хора, укрепване на обмена на данни и прилагане на по-добри методи за наблюдение.

Здравните експерти казват, че спадащите нива на ваксинация в някои части на страната са причина за потенциално нарастване на брой заболявания, които могат да се предотвратяват с ваксини, като този спад е породен от нарастващия скептицизъм и недоверие на населението към ваксините след пандемията от COVID-19, припомня Ройтерс.

Офисът на федералния министър на здравеопазването Марджъри Мишел отказа коментар. 

/ДИ/

Към 08:53 на 11.11.2025 Новините от днес

