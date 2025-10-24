Мерц предизвиска смут с коментари за сделката на ЕС с Меркосур

Германският канцлер Фридрих Мерц заяви, че лидерите на Европейския съюз са дали зелена светлина за финализиране на търговското споразумение с южноамериканския търговски блок Меркосур, но това беше бързо опровергано от някои от неговите колеги, предаде ДПА.

„Гласувахме по него, споразумението с Меркосур вече може да влезе в сила“, заяви Мерц пред журналисти след срещата на върха на ЕС в Брюксел.

Председателят на Европейския съвет Антонио Коста, който председателстваше срещата на върха, обаче заяви, че е помолил лидерите да разговарят с посланиците си, за да решат техническите проблеми с преводите на текстовете. „Но това е всичко. Не сме обсъждали въпроса. Не сме взели никакви решения“, подчерта той.

Френският президент Еманюел Макрон, дългогодишен скептик по отношение на търговското споразумение, също беше изненадан от коментарите на Мерц. „Работата продължава“, заяви Макрон. Той допълни, че всичко върви в правилната посока и че целта все още е да се постигне споразумение.

Преговорите по договора между ЕС и четирите страни от Меркосур – Бразилия, Аржентина, Уругвай и Парагвай – продължаваха от 1999 г. Европейската комисия приключи преговорите през декември миналата година, въпреки продължаващата критика от страна на няколко страни от ЕС, включително Франция.

Неотдавнашният митнически спор между ЕС и САЩ обаче даде нов импулс на споразумението, което обаче все още трябва да бъде одобрено от страните от ЕС и от Европейския парламент.