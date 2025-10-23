Монохромна творба на Ив Клайн беше продадена на търг в Париж за рекордните 18,4 млн. евро с включени такси, предаде АФП, като цитира аукционната къща "Кристис".

Това е най-високата цена, която произведение на Клайн успява да постигне във Франция, допълват от "Кристис". Оттам не уточняват самоличността на новия собственик.

Творбата California (IKB 71) e нарисувана от френския художник в Париж през 1961 г. и за първи път е предложена на търг. Оценката й преди наддаването беше 15 милиона евро.

Картината, досега част от частна колекция в САЩ, е показвана в Музея на изкуството "Метрополитън" в Ню Йорк в рамките на дългосрочен заем (2005 - 2008).

Тя "е сред най-важните творби на Ив Клайн (1928-1962), предлагани някога на пазара", посочиха от аукционната къща в разпространено съобщение.

Това монохромно произведение, с размери близо два метра височина и над четири метра ширина, е създадено с обичайните за художника техники, смесващи чист пигмент и синтетична смола. Творбата е сред най-големите монументални произведения на Ив Клайн, отбелязва АФП.

California (IKB 71) беше шедьовърът на търга на "Кристис" в Париж, на който бяха предложени също творби на Огюст Реноар, Жан Дюбюфе и Алберто Джакомети.