Подробно търсене

Монохромна творба на Ив Клайн беше продадена на търг в Париж за рекордните 18,4 млн. евро

Теодора Славянова
Монохромна творба на Ив Клайн беше продадена на търг в Париж за рекордните 18,4 млн. евро
Монохромна творба на Ив Клайн беше продадена на търг в Париж за рекордните 18,4 млн. евро
Аукционната къща "Кристис" проведе търга в Париж, снимката е илюстративна: AP Aurelien Morissard
Париж,  
23.10.2025 22:29
 (БТА)

Монохромна творба на Ив Клайн беше продадена на търг в Париж за рекордните 18,4 млн. евро с включени такси, предаде АФП, като цитира аукционната къща "Кристис".

Това е най-високата цена, която произведение на Клайн успява да постигне във Франция, допълват от "Кристис". Оттам не уточняват самоличността на новия собственик. 

Творбата California (IKB 71) e нарисувана от френския художник в Париж през 1961 г. и за първи път е предложена на търг. Оценката й преди наддаването беше 15 милиона евро.

Картината, досега част от частна колекция в САЩ, е показвана в Музея на изкуството "Метрополитън" в Ню Йорк в рамките на дългосрочен заем (2005 - 2008).

Тя "е сред най-важните творби на Ив Клайн (1928-1962), предлагани някога на пазара", посочиха от аукционната къща в разпространено съобщение. 

Това монохромно произведение, с размери близо два метра височина и над четири метра ширина, е създадено с обичайните за художника техники, смесващи чист пигмент и синтетична смола. Творбата е сред най-големите монументални произведения на Ив Клайн, отбелязва АФП.

California (IKB 71) беше шедьовърът на търга на "Кристис" в Париж, на който бяха предложени също творби на Огюст Реноар, Жан Дюбюфе и Алберто Джакомети.

/ТС/

Списание ЛИК

Свързани новини

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 23:36 на 23.10.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация