Картина на Реноар, изобразяваща сина му, беше продадена на търг за 1,68 милиона долара

Михаил Евлогиев
Илюстративна снимка: Robert Hegedus/MTI via AP
Париж,  
26.11.2025 09:24
 (БТА)
Рядко показвана картина на френския импресионист Пиер-Огюст Реноар, изобразяваща сина му и бавачката на детето, беше продадена за 1,45 милиона евро (1,68 милиона щатски долара) на търг, проведен във вторник в Париж, съобщи агенция Ройтерс.

Нарисувана около 1895 г., творбата, озаглавена „Дете с играчки – Габриел и синът на художника, Жан“, е подарена от художника на Жанa Бодо, единствената му ученичка и близка приятелка. Оттогава платното остава в семейството ѝ.

Реноар е водеща фигура на импресионистичното движение, което промени изкуството в края на XIX век, припомня Ройтерс. Продажната цена е скромна в сравнение с рекорда при импресионистите, поставен от една от известните серии на Клод Моне, наречена „Купи сено“, която достигна цена от 110,7 милиона долара през 2023 г.

Продадената на търга творба изобразява сина на художника, Жан, и неговата бавачка Габриел. Габриел е била един от любимите модели на художника, позирайки за близо 200 негови картини, посочва организаторът на търга Кристоф Жорон-Дерем, цитиран от Ройтерс.

„Това е шедьовър на интимността. Виждаме тази много нежна връзка между Жан Реноар и Габриел, която знае как да контролира детето, за да може художникът да го нарисува“, пояснява Жорон-Дерем.

Роден през 1894 г., Жан става известен филмов режисьор. Той умира през 1979 г. Паскал Перин, изкуствовед и специалист по творчеството на Реноар, описва произведението като намиращо се „в изключително добро състояние“ и запазило всичките си цветове „перфектно“, предава още Ройтерс.

/ВБ/

Списание ЛИК

Към 09:34 на 26.11.2025 Новините от днес

