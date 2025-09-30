Редки творби на Магрит, Модиляни и Клайн ще бъдат предложени на търг в Париж

Редки творби на Рене Магрит, Амедео Модиляни и Ив Клайн ще бъдат предложени на търгове на "Сотбис" и "Кристис" на 23 и 24 октомври в Париж, предаде АФП, позовавайки се на аукционните къщи.

На 23 октомври "Кристис" ще предложи на търг най-голямата монохромна картина на Ив Клайн, намираща се в частна колекция в САЩ. Според аукционната къща тя е с оценка над 15 милиона евро, което я прави "най-скъпата творба на сезона" във френската столица.

Нарисувана от френския художник в Париж през 1961 г., картината е била изложена в Музея на изкуството "Метрополитън" в Ню Йорк в рамките на дългосрочен заем (2005 - 2008).

"Сотбис" ще предложи на търг на 24 октомври "Черна магия" - една от най-известните картини на белгиеца Рене Магрит, оценена на между 5 и 7 милиона евро, според аукционната къща.

"Нарисувана през 1934 г. и придобита от семейството на настоящите собственици директно от художника през 1935 г., това е най-ранната версия на известната едноименна серия, станала митична в изкуството на Магрит", посочват от "Сотбис". Картината въвежда един от най-загадъчните и плодотворни мотиви в неговото творчество - представянето на женското тяло, между плът, камък и небе.

В същия ден тръжната къща ще предложи и рядък портрет на Раймон Радиге - младия автор на "Дявол в тялото", нарисуван от Амедео Модиляни през 1915 г. и оценен на между 5,5 и 7,5 милиона евро.

Модиляни го рисува, когато повечето френски художници са мобилизирани на фронта по време на Първата световна война. Той среща младия Радиге, тогава едва 12-годишен, който напуска училище, за да посещава авангардните артистични кръгове в Монпарнас, и увековечава бъдещия писател.

Представена за първи път пред публика през 1925 г. в сп. "Любовта към изкуството" (L'Amour de l'Art), картината оттогава никога не е била предлагана на търг и остава в същата европейска колекция от 1950 г., отбелязват от "Сотбис".