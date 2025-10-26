Произведения на Климт и данъчни стимули в Италия могат да дадат импулс на пазара на изкуството

Пазарът на произведения на изкуството отбелязва колебливо представяне през последните месеци, но аукционната къща "Сотбис" (Sotheby’s) в Ню Йорк се опитва да възроди интереса с произведение на австрийския художник Густав Климт, оценено на 150 милиона долара. Според анализ на италианското издание "Кориере дела сера" сегментацията на пазара създава отделни ниши, които заслужават индивидуален анализ, но остават част от взаимосвързана система, в която тенденциите в различните сегменти оказват взаимно влияние.

В глобален план 2025 година потвърждава наблюдаваните от миналата есен тенденции – търсенето и предлагането се срещат основно в средния сегмент, без да позволят на пазара да възстанови динамиката си. Данните показват, че ръстът в сектора се дължи на няколко единични рекордни сделки, докато общият обем на аукционните продажби продължава да намалява. Според доклад на "Артнет интелиджънс рипорт" (Artnet Intelligence Report) стойността на аукционните продажби през първата половина на 2025 г. възлиза на 4,7 милиарда долара, което е спад с 40,9 процента спрямо първото полугодие на 2022 г. Общият брой на транзакциите се е увеличил с 6 процента, а продажбите под 50 000 долара – с 8 процента, но липсват сделки над 50 милиона долара. Най-сериозен спад се наблюдава при следвоенното и съвременното изкуство – минус 6,2 на сто, и при импресионистичното – минус 7,7 на сто. Основна причина е по-консервативният подход на купувачите и ограничената склонност към риск.

Очакванията за последните два месеца са фокусирани върху картини на Густав Климт

Въз основа на обмислена преценка и качествено проучване прибързаното поддаване на модни тенденции и преходна спекулативна еуфория вече не са основен показател при аукционите за произведения на изкуството, пише италианското издание. По този повод "Артнет" съобщава, че пазарът на ултра съвременното изкуство (най-новата вълна в съвременното изкуство – бел.ред.) е спаднал с 31,3 на сто през първата половина на годината. Разбира се, този сценарий би могъл да се промени. На предстоящите търгове в Лондон, Париж и особено в Ню Йорк големите компании се опитват да възвърнат доверието. На пазара се появяват няколко първокласни произведения, чието придобиване може да промени нестабилната ситуация от последните месеци. Едно от тях е "Porträt der Elisabeth Lederer" (Портретът на Елизабет Ледерер) на Густав Климт, който "Сотбис" ще продаде на 18 ноември в Ню Йорк, с цена от 150 милиона долара, което напомня за възхода през 2022 -а, последната година, в която бяха налице подобни първокласни лотове. Цялата колекция на Ленард Лаудер, към която принадлежи картината, се оценява на 400 милиона долара. Сред най-скъпите произведения са още две творби на виенския художник са "Blumenwiese" (Цъфтяща поляна – Пейзажна градина), оценена на 80 милиона долара и "Waldhag bei Unterach am Attersee" (Гoрски склон в Унтерах при Атерзее), оценена на 70 милиона долара. Продажбата им на тези цени не само ще подхрани оборота на аукционната къща, но и ще възвърне доверието в системата.

Италия – "щастливият остров"

В Италия обаче ситуацията се различава от глобалната тенденция. Аукционните къщи в страната отбелязват стабилни резултати през 2025 г., сходни с тези от предходната година. От 1 юли бе въведен и нов стимул – намаляване на ДДС върху произведенията на изкуството от 22 на 5 процента, най-ниската ставка в Европа. Според специалистите това решение може да засили конкурентоспособността на италианските пазари.

"Сотбис", според данните, се представя дори по-добре от 2024 г., като пролетният търг за модерно и съвременно изкуство в Милано донесе 11,4 милиона евро. Националните пазари също потвърждават тенденцията от последните месеци, като прибягват до различни стратегии, които се въртят около по-голямо внимание към качеството и разнообразието на предлагането, компенсирайки недостига на култови произведения с увеличение на обемите и диверсификацията. Емблематичен пример в това отношение е италианската аукционна къща "Крусо Арт" (Kruso Art), която заложи на лотове с ниска цена (дори под 3000 евро), като по този начин успява да разшири клиентската си база и да достигне оборот от 1,3 милиона евро през първото полугодие на 2025 г., доказвайки, че дори малките колекционери могат да постигнат солидни резултати, ако са добре управлявани.

Аукционната къща "Камби" (Cambi), също от Италия, залага на разнообразие от сегменти - антиквариат, визуално изкуство и луксозни часовници, и е реализирала оборот от 21 милиона евро за шест месеца. "Болафи" (Bolaffi) също отчита рекорди, като продаде картина на Фернан Леже за 2,15 милиона евро и розов диамант за 2,26 милиона евро. Според италианското издание тези сделки показват, че именно луксозният сегмент остава двигател на пазара на изкуството и основен фактор за неговата устойчивост.