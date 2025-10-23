Певците от Детския радиохор пяха и танцуваха по време на концерта „Фиеста – радостта от музицирането“ в НДК

Детският хор на Българското национално радио изнесе концерта „Фиеста – радостта от музицирането“ в четвъртък вечер в зала 3 на НДК и така продължи отбелязването на 65-ата годишнина от създаването си.

„Концертът ни извади от обичайната рамка и ни постави в една страхотна ситуация – тези млади хора попаднаха в свои води. Затова може би с такова огромно настроение пяха и танцуваха на сцената, а и ние заедно с тях“, каза за БТА Венеция Караманова, главен диригент на Детския хор на Българското национално радио.

Заедно с гласовете на хора звучаха инструментите на Симфониета – Враца с диригент маестро Христо Павлов.

Солисти на концерта бяха Кито Гато (китара и пиано), Ина Кънчева (сопрано), Василена Серафимова (маримба), Димитър Карамфилов (контрабас), Стоян Караиванов (бандонеон) и Венцислав Радев (перкусии). На пианото свири Сияна Атанасова.

Музикалната програма включваше песни на испаноезични композитори като Астор Пиацола, Аугустин Лара, Мануел де Фая и други. Произведенията бяха подбрани от диригентите на двата състава. Много от аранжиментите бяха дело на аржентинския китарист Кито Гато, като някои от творбите прозвучаха за първи път на българска сцена.

„Осъществихме връзка между два много различни свята, в духа на свободата, мира, хората и традициите. За децата и солистите това беше много запомнящо се преживяване“, коментира събитието Кито Гато.

„Концертът се отличава с шарената музика. Много рядко се случва цялата програма да е такава. Винаги се радваме да работим с хор, но когато хорът е толкова чудесен, като Детския радиохор, тогава е още по-приятно“, каза маестро Христо Павлов за БТА.

„Това е коренно различна програма за Детския радиохор и всъщност те излизат от зоната си на комфорт и се забавляват истински, според мен. Всички ние много се радвахме да им партнираме, за да създадат тази нова програма в своя репертоар“, допълни Ина Кънчева, основател на Culturama Fest.

Съставът за първи път излезе на голяма сцена със своите неофициални униформи – разноцветни тениски с български шевици, което позволи на децата да танцуват в ритъма на музиката.

Поднесени бяха цветя от името на министъра на културата Мариан Бачев, кмета на Столична община Васил Терзиев, генералния директор на БНР Милен Митев, фондация „Културен хъб България“, както и цветя и поздравителен адрес от Фондация „Дарби“.

Сред присъстващите бяха генералният директор на БНР Милен Митев, представители на Посолството на Бразилия в България, Посолството на Япония в България, представители на Програма „Култура“ на Столичната община и директорът на Институт „Сервантес“ – София, Хуан Карлос Видал.

Проектът се осъществява с подкрепата на Министерството на културата, Програма „Култура“ на Столичната община, която включи събитието в културния си календар и в партньорство със Симфониета - Враца и Culturama Fest.