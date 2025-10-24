Оливие Вердон: Намираме се в труден момент, но и преди сме излизали от такива ситуации

Централният защитник на Лудогорец Оливие Вердон заяви, че отборът се намира в труден момент, но има силите да го преодолее. В четвъртък вечер "орлите" отстъпиха с 2:3 като гост на швейцарския Йънг, което бе второ поредно поражение за тях в Лига Европа и четвърти пореден мач без победа във всички турнири.

"Знаехме, че ще бъде труден мач. Започнахме много добре, но не успяхме да спечелим. Имахме нужда да се адаптираме през цялото време към изкуствения терен", каза бранителят.

"Не мисля, че сме в някаква дупка. В труден момент сме, но и преди сме преодолявали трудности. Трябва да държим главите си горе. С малко повече време можеше да стигнем и до равенство. Сигурен съм обаче, че в следващия мач ще се представим по-добре", завърши той.