АНА-МПА: Парадът днес в Солун подчерта иновациите във въоръжените сили на Гърция, като същевременно отдаде почит на миналото

Военният парад по случай годишнината от влизането на Гърция във Втората световна война се проведе днес в Солун в присъствието на президента на Гърция Константинос Тасулас и на премиера Кириакос Мицотакис, предаде за БТА гръцката агенция АНА-МПА.

Парадът завърши с впечатляващото въздушно шоу на групата „Зевс“ и по-специално на пилота Георгиос Сотириу, който изпълни прецизни маневри над парада край морето до „Неа Паралия“.

В парада участваха части от трите рода войски, а някои от новопридобитите най-съвременни въоръжени системи, включително дронове, бяха представени за първи път публично. Те включваха вносни и произведени в Гърция дронове. Бяха демонстрирани и произведени в Гърция системи за борба с дронове (вече използвани от патрулите на ЕС в Червено море), както и произведени в Гърция мобилни устройства за изграждане на дронове, независимо дали за наблюдение, или за атаки.

Хиляди жители на Солун излязоха по улиците, за да наблюдават парада и въздушното шоу, а сред официалните лица, наблюдаващи парада, бяха министърът на националната отбрана Никос Дендиас, неговият кипърски колега Василис Палмас, еврокомисарят Апостолос Дзидзикостас, партийни лидери, членове на кабинета, регионални и местни представители, както и духовници и посланици.

Студентски паради имаше в Атина, а в Патра и Ираклион студентските паради бяха последвани от военен парад.

Изявления на президента и на премиера

В изявления след парада в Солун гръцкият президент Константинос Тасулас каза, че годишнината от легендарното „Охи“ („Не“), казано от Гърция на италианските нашественици, „е най-великият и върховен урок на поколението от 40-те години към нашата съвременна епоха“. Смелостта и героизмът на тези мъже и жени „винаги ни трогват и запленяват“, добави той. Техният пример, отбеляза Тасулас, любовта им към родината и тяхната безкористност са пътеводни знаци днес за гърците, обединявайки ги пред трудностите на епохата и изграждайки родина, която е силна пред заплахите, модерна и прогресивна.

Премиерът Кириакос Мицотакис говори за значението на единството на гърците, произлизащо от Втората световна война, и за необходимостта това да се прехвърли към задълженията на сегашното поколение. „Живеем в бурни и трудни времена, но военният парад, който току-що наблюдавахме, ни дава увереност, че въоръжените сили са винаги тук, за да защитават тази свобода, за която нашите предци са се борили“, каза Мицотакис. „Въоръжените сили в момента са в процес на може би най-голямата им трансформация в историята, за да могат да отговорят на големите и уникални предизвикателства на времето.“

(Това е новина от деня в Гърция, избрана от агенция АНА-МПА за публикуване от БТА съгласно споразумението за обмен на информация и професионално сътрудничество, което предвижда всеки ден националните информационни агенции на България и Гърция да си разменят директно избрана от другата агенция новина на деня от съответната страна, а другата агенция да я публикува на своя интернет сайт с изрично посочване и цитиране на партньора й като източник.)