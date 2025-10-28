Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“ се включи в проекта „АЗБУКИ“ в Барселона, посветен на Годината на глаголицата

Националнатата библиотека „Св. св. Кирил и Методий“ (НБКМ) се включи в проекта на творческата резиденция „АЗБУКИ“ в Барселона, посветен на Годината на глаголицата и Деня на народните будители, съобщиха организаторите.

С подкрепата на Националната библиотека екипът на резиденцията представи пред българската общност в Барселона копие на „Енинския апостол“ от Х век – най-стария документ, съхраняван в библиотеката и вписан в Регистъра на ЮНЕСКО „Паметта на света“. Освен това бяха показани видеоматериали, представящи дейността на библиотеката и България като родина на глаголицата.

Представянето на историческия документ се състоя в Българското неделно училище „Св. св. Кирил и Методий“ в Барселона, където децата участваха в тематични занимания, посветени на Деня на народните будители.

Проектът „АЗБУКИ“ съчетава изкуство, образование и културен обмен между България и Испания, като поставя във фокуса си глаголицата и кирилицата – символи на българската духовност, просвета и национална идентичност, отбелязват организаторите.

Седмицата, посветена на Деня на народните будители, бе открита на 25 октомври и ще продължи до 1 ноември 2025 г. Инициативата обединява творчески работилници и експериментални лаборатории под мотото „Звук и знак“, като програмата включва калиграфия, фотография, съвременен танц, музика и актьорско майсторство, уточняват организаторите.

Работилниците се водят от утвърдени български и международни артисти, сред които са Николай Петрусенко, Дима Дамянова, Калина Брайлсфорд, Николай Райчев, Теодора Георгиева, Елена Бърдарска и други.

Кулминацията на инициативата ще бъде на 1 ноември – Деня на народните будители, когато в галерията ArtHost Barcelona ще бъде открита изложба, представяща резултатите от седмицата на артистични срещи и експерименти.

Събитието се осъществява с подкрепата на Българското консулство в Барселона и директора на Българското неделно училище „Св. св. Кирил и Методий“ – Стоянка Колева.

