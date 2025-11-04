Жители на Голямо Градище настояват за решаване на проблема с безводието, Общината има одобрен проект, очаква се подписване на договор за финансиране

Събиране на подписи с настояване за предприемане на спешни мерки за възстановяване на нормалното водоподаване в село Голямо Градище в община Опака започна днес след среща с местни жители, инициирана от общинските съветници от групата на ГЕРБ Мирослав Георгиев и Седат Мехмедов, каза за БТА Георгиев.

Гражданите изразяват възмущение относно ситуацията с водоснабдяването в населеното място, вследствие на която месеци наред вода по чешмите има през ден. Лошото качество на водата във времето, когато има такава, допълнително тревожи местните хора.

Подписи ще се събират до края на седмицата, а след това документът ще бъде депозиран до кмета на община Опака, управителя на ВиК ООД – Търговище, областния управител на Търговище и министъра на регионалното развитие и благоустройството.

Общинският кмет Гюнер Ашимов реагира на подписката, като обяви, че Община Опака има одобрен проект за цялостна подмяна на водопреносната система в Голямо Градище на обща стойност 5 млн. лв. . По думите му се очаква договорът за безвъзмездно финансиране на дейностите да бъде подписан във възможно най-кратки срокове.

Проектът за цялостна подмяна на водопреносната мрежа в селото е разработен в три етапа. Общината е кандидатствала за финансиране на първите два от тях пред Държавен фонд „Земеделие“. За финансиране на третия етап по проекта Общината ще кандидатства по Приложение №3 на държавния бюджет за 2026 година.

Водният режим в Голямо Градище е наложителен заради загуби на вода от около 93 процента. Решение на проблема се търси отдавна, като кореспонденция с ангажираните страни и институции се води повече от две години.

Информация за дейностите, които ще се реализират по проекта за цялостна подмяна на водопреносната мрежа и за мерките, които е предприела Общината за трайно решаване на проблема, е била представена и пред жители на населеното място, каза още Ашимов.