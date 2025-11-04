Живописецът Румен Атанасов е носител на наградата „Свети Пимен Зограф“ на Дружеството на плевенските художници

Живописецът Румен Атанасов е носител на наградата „Свети Пимен Зограф“ за 2025 година на Дружеството на плевенските художници. Отличието бе връчено тази вечер на церемония в Художествена галерия „Илия Бешков“ при откриването на традиционния Есенен салон на членовете на Съюза на българските художници – клон Плевен.

Носител на наградата "Сребърен Пимен" за 2025 г. са Атанас Данаилов и Зоя Минева. Номинирани бяха Хинко Хинков, Валентин Асенов-Хъкъла, Ана Петрова-Ане, Емил Иванов, Кънчо Кънчев, Крум Коцев, Диана Тончева, Красимир Яков, Мартин Иванов.

Специални награди бяха връчени на Хинко Хинков и Валентин Асенов- Хъкъла от двама от спонсорите на церемонията – Васил Антонов и Антон Георгиев.

Отличените и номинираните творци са определени от петчленно жури.

Празникът на плевенските художници бе уважен от заместник-кмета на Община Плевен Елина Димитрова и началникът на отдел „Култура и туризъм“ Анелия Дечева, които заедно с председателя на Дружеството на плевенските художници Николай Неделчев-Кокала връчиха наградите.

Чест и удоволствие е да бъдем сред красотата, създадена от една силна с присъствие и традиции творческа общност – тази на плевенските художници. Аплодисментите са за всички вас, каза в приветствието си Димитрова.

В Есенния салон на плевенските художници участват 45 творци, които представят 75 произведения в разделите „Живопис“, „Скулптура“, „Графика“, „Керамика“ и „Дървопластика“. Изложбата може да бъде разгледана до края на месеца.

Празничната атмосфера на вечерта бе допълнена от изпълнения на Общински хор „Гена Димитрова“ с диригент Анелия Дечева и Детско-юношески фолклорен ансамбъл „Дъга“