Откритието на каменни сечива в Кения подсказва, че най-древните хора са били изобретатели, твърди ново изследване

Първите хора преди милиони години са били изобретатели, считат учени, цитирани от Би Би Си.

Изследователи са установили, че примитивните хора, живели преди 2,75 милиона години на археологически обект в Северна Кения, наречен Наморотукунан, са използвали каменни инструменти непрекъснато в продължение на 300 000 години. По-рано имаше доказателства, че ранното използване на инструменти от хората е било спорадично: произволно развивано и след това бързо забравяно. Находката в Кения е първата, която показва, че технологията вероятно е била предавана през хиляди поколения.

Според проф. Дейвид Браун от университета „Джордж Вашингтон“ във Вашингтон, окръг Колумбия, който е ръководил изследването, тази находка, публикувана в списанието Nature Communications, предоставя невероятно силни доказателства за радикална промяна в разбирането ни за човешката еволюция. „Мислехме, че използването на инструменти може да е било мимолетно събитие и след това да е изчезнало. Сега виждаме 300 000 години едно и също нещо, което променя нашите схващания“, заяви той. „Това демонстрира дълга приемственост в поведението. Тази употреба на инструменти (при хората и техните предци) вероятно е много по-ранна и по-непрекъсната, отколкото си мислехме.“

Археолозите прекарали десет години на терен в Наморотукунан, разкривайки 1300 остри каменни люспи, чукове и каменни ядра, всяко изработено чрез внимателно удряне на камъни, събрани от речните корита. Те са направени с помощта на технология, известна като „олдувайска“, която представлява първия широко разпространен метод за изработка на каменни сечива. Отделните видове инструменти се откриват в три различни почвени слоя. Колкото по-дълбок е слоят, толкова по-назад във времето се връщат изследователите.

Геоложките доказателства сочат, че използването на инструменти вероятно е помогнало на тези хора да оцелеят при драматични промени в климата. Ландшафтът се е променил от буйни влажни зони към сухи, обхващани често от пожари пасища и полупустини“, посочва Рахаб Н. Кинянджуи, старши научен сътрудник в Националния музей на Кения, цитиран от Би Би Си.

Преди около 2,75 милиона години регионът е бил населен от едни от първите хора, които са имали сравнително малки мозъци. Смята се, че тези ранни хора са живели редом със своите еволюционни предци - австралопитеците, които са имали по-големи зъби и са притежавали смесица от черти на шимпанзе и човек. Тези, които са използвали инструментите в ареала Наморотукунан най-вероятно са били част от една от тези групи или евентуално и от двете.

Откритието оспорва схващането на много експерти по човешка еволюция, че непрекъснатото използване на инструменти се е появило много по-късно, преди между 2,4 - 2,2 милиона години, когато хората са се развили и вече са притежавали сравнително по-големи мозъци, посочва проф. Браун. „Аргументът е, че наблюдаваме значително увеличение на размера на мозъка през този по-късен период и затова често се счита, че използването на инструменти е позволило на древните хора да изхранват този голям мозък. Но това, което виждаме в Наморотукунан, е, че тези наистина ранни инструменти са използвани преди увеличаването на размера на мозъка.“

„Вероятно сме подценили силно тези ранни хора и човешки предци. Всъщност можем да проследим корените на способността ни да се адаптираме към промените, използвайки технологии, много по-рано, отколкото сме си мислили, чак до преди 2,75 милиона години, а вероятно и много по-рано“, допълва още Браун, цитиран от Би Би Си.