Австралопитекът Луси напусна Етиопия за първото си пътуване до Европа

Фосилът на човешкия предшественик, известен като Луси, напусна Етиопия, за да бъде изложен в европейски музей, предаде Асошиейтед прес, позовавайки се на етиопски национални медии, които цитират министъра на туризма Селамавит Каса.

Скелетът на Луси, който е възстановен на 40 процента, ще бъде изложен в Чешкия национален музей в Прага за около два месеца.

Луси е открита в Етиопия през 1974 г. в древно езеро, близо до вкаменелости на крокодили, яйца на костенурка и рачешки щипки. Тя е представител на вида Australopithecus afarensis - ранна човешка раса, живяла в Африка преди около 4 до 3 милиона години.

Това е вторият път, когато Луси напуска Етиопия. Първият беше през 2013 г., когато обиколи САЩ. Фосилизираните останки ще бъдат изложени заедно със Селам - почти пълен скелет на млад женски представител на вида Australopithecus, починал на около 3-годишна възраст, за който се смята, че е живял 100 000 години по-рано.

Селам е открита в същия регион 25 години по-късно.

"Като емблематичен екземпляр, Луси принадлежи на целия свят, така че споделянето й с останалата част от човечеството е нещо, което всеки би искал да види", каза Йоханес Хайле-Селасие, директор на Института за човешки произход в Университета на Аризона.

Макар много експерти да смятат, че пътуването на Луси представлява уникална възможност за хората в Европа и извън нея, съществуват опасения за безопасността при транспортирането на нейните крехки кости.

"Фрагментираните кости на Луси са наистина уникални и се нуждаят от изключителна грижа. Пътуването до Европа крие своите рискове. Тя също така ще бъде изложена на различни климатични условия, което може да има потенциално отрицателно въздействие върху състоянието й", казват експерти.

Дори в Етиопия обществеността е виждала истинската Луси само от време на време. В Националния музей на страната е изложена нейна реплика, докато истинските останки се съхраняват в защитен трезор.

"Видях как я опаковаха, така че вече не се притеснявам, че нещо може да се случи с нея", казва Йоханес.

Заминаването на Луси без много шум повдига и въпроси за прозрачността, тъй като много жители на Етиопия, които се гордеят с нея, не са знаели за пътуването й до Европа. Някои са научили от социалните мрежи, че тяхната гордост е заминала за Прага, отбелязва Асошиейтед прес.

В началото на тази година генералният директор на Чешкия национален музей Михал Лукеш направи изявление, с което обяви изложбата на Луси и Селам и изрази благодарността си към етиопците за това, че са се съгласили да "заемат" ценните останки.

"Тези безценни експонати ни дават уникален поглед към миналото и задълбочават разбирането ни за корените на човечеството", каза тогава Лукеш, цитирана от Асошиейтед прес.