"Търкиш еърлайнс" сключи сделка за доставка на двигатели за 75 самолета "Боинг"

Пламен Йотински
Самолет на "Търкиш еърлайнс" излита от летище Истанбул. Снимка: AP/Lefteris Pitarakis
Истанбул,  
06.11.2025 06:31
Турската авиокомпания "Търкиш еърлайнс" сключи споразумение с "Дженерал илектрик аероспейс" (GE Aerospace) за доставка на двигатели, резервни двигатели и услуги по поддръжка на двигатели за 75 самолета B787, които купува от "Боинг",  съобщи компанията, предаде Ройтерс.

Изявлението, направено през нощта пред Истанбулската фондова борса, последва обявяването от "Търкиш еърлайнс" през септември, че е решила да закупи 75 самолета от "Боинг", от които 50 твърди и 25 опционни поръчки за модели B787-9 и B787-10 с доставки, планирани между 2029 и 2034 г.

