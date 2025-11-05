На 5 ноември ще бъде връчена националната награда за поезия „Ваня Петкова“, информират от Съюза на българските писатели (СБП), които са организатори на конкурса, заедно наследниците на българската поетеса, писателка и преводачка (1944-2009).

Връчването ще се състои в дом „Дора Габе“ (бул. „Васил Левски“ 60). Мястото не е случайно, тъй като именно Дора Габе е сред първите откриватели на таланта на младата Ваня Петкова през 60-те години на миналия век.

Сред близо сто кандидатури, получени от цялата страна – в различен стил, жанр и възрастов диапазон – журито постигна консенсус относно името на носителя на първата награда, коментират от СБП. Лауреатът ще получи награда от частен дарител, грамота и статуетка от скулптора Гроздан Грозев.

Ваня Петкова е родена на 10 юли 1944 г. в София. Авторка е на 36 книги, сред които 27 стихосбирки, 8 новели с разкази, и романът „Бог е любов“, издаден посмъртно. Преводачка е от украински, руски, английски, арабски, сърбохърватски, немски, и испански. Член е на Съюза на българските писатели, Съюза на преводачите в България и Съюза на българските журналисти. Поезията ѝ е преведена и издадена на 13 езика, сред които японски, арменски и арабски.