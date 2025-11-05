Поетесата Милка Пиналска е първият лауреат на националната награда за поезия „Ваня Петкова". Тя бе отличена днес в дом „Дора Габе“ в София.

Лауреатката получи статуетка, дело на скулптора Гроздан Грозев, грамота, както и награда от частен дарител – Стефан Личев. Те бяха връчени от председателя на Съюза на българските писатели (СБП) Боян Ангелов.

„В дните, които са съпътстващи на Деня на народните будители, връчваме за пръв път националната литературна награда за поезия „Ваня Петкова“. Тази награда беше учредена от УС на СБП, заедно със семейството на Ваня Петкова, в лицето на нейната дъщеря Оля Ал-Ахмед и нейния внук Джоузеф", каза Ангелов. Той посочи, че сред близо сто кандидатури, получени от цялата страна – в различен стил, жанр и възрастов диапазон, авторитетно жури, избрано и утвърдено от УС на СБП, е постигнат консенсус относно името на носителя на първата награда.

При връчването на статуетката скулпторът Гроздан Грозев посочи, че е изработена от италиански мрамор и това я прави „доста тежка и уникална, тъй като другите статуетки ще бъдат от бронз".

„Наистина е тежка славата. Тежка е и публичността", каза отличената Милка Пиналска. „Аз съм човек, който живее изолирано, не защото така искам, а защото така се е получило. Благодаря на всички културни институти, които застанаха зад моята кандидатура. Благодаря на ръководството на СБП, което създава атмосфера на приемственост между поколенията творци и обединява различни видове творци – красиви…всеки в своето творчество", допълни тя.

Поетесата, главен редактор на вестник „Словото днес“ и председател на журито Надя Попова разказа за процеса около разглеждането на кандидатурите. Тя отбеляза, че „целият процес не беше конкурс, а номинации от различни обществени организации, които предлагаха имена на поети. Поезията не е надпревара, а самотна игра".

„Аз съм човек на емоциите и чувствата. При мен разумът е на второ място. Когато Боян ми донесе наградата, я взех в ръката си и за малко щях да я изпусна, защото се разплаках. За да ми повлияе един продукт на изкуството, така че да ме разплаче, това говори само по себе си и по-нататък… думите са излишни", каза Оля Ал-Ахмед, дъщерята на Ваня Петкова.

След официалното връчване на наградата на Милка Пиналска, Оля Ал-Ахмед подари на уредника на дом „Дора Габе" Добрин Добрев - Финиотис копия на разкази на Ваня Петкова от срещата между нея, нейния съпруг Нури Садик-Ораби и Дора Габе във Варна.

Ваня Петкова е родена на 10 юли 1944 г. в София. Авторка е на 36 книги, сред които 27 стихосбирки, 8 новели с разкази, и романът „Бог е любов“, издаден посмъртно. Преводачка е от украински, руски, английски, арабски, сърбохърватски, немски, и испански. Член е на Съюза на българските писатели, Съюза на преводачите в България и Съюза на българските журналисти. Поезията ѝ е преведена и издадена на 13 езика, сред които японски, арменски и арабски.