Кралят на Мароко обяви нов национален празник за отбелязване на резолюция на ООН за Западна Сахара

Алексей Маргоевски
Изображение: БТА
Рабат,  
05.11.2025 05:37
Кралят на Мароко Мохамед Шести обяви, че 31 октомври ще бъде нов национален празник, съобщи днес дворецът, няколко дни след гласуването на резолюция в ООН в подкрепа на мароканския план за автономия на спорната територия Западна Сахара, предаде Франс прес.

Кралят е кръстил този празник Айд ал Уахда (Ден на единството) в знак на "националното единство и териториалната цялост" на страната, добави дворецът в изявление, разпространено от официалната мароканска телеграфна агенция MAП.

Този празник ще бъде "обединителен за изразяване на привързаността към свещените ценности" на кралството и "към неговите легитимни права", се посочва в изявлението.

Това е първият път, когато крал Мохамед Шести въвежда нов национален празник откакто се възкачи на трона през 1999 г.

Западна Сахара, която до 1975 г. беше испанска колония, се контролира в по-голямата си част от Мароко, но се счита за "неавтономна" територия от ООН.

От половин век там се води конфликт между Рабат и борците за независимост от Фронта "Полисарио", подкрепяни от Алжир.

Досега Съветът за сигурност на ООН оказваше натиск на Мароко, "Полисарио", Алжир и Мавритания да възобновят преговорите, прекъснати от 2019 г., за да се постигне "реалистично, трайно и взаимно приемливо политическо решение".

По инициатива на САЩ, които отговарят за този въпрос в Съвета за сигурност на ООН, в приета миналия петък резолюция обаче се изисква от страните да проведат преговори на базата на мароканския план за автономия, който се оценява като "най-реалистичното" решение.

Планът, представен от Рабат през 2007 г., предвижда автономия под мароканска суверенитет за тази обширна пустинна територия, посочва АФП.

