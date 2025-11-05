Кралят на Мароко обяви нов национален празник за отбелязване на резолюция на ООН за Западна Сахара

Кралят на Мароко Мохамед Шести обяви, че 31 октомври ще бъде нов национален празник, съобщи днес дворецът, няколко дни след гласуването на резолюция в ООН в подкрепа на мароканския план за автономия на спорната територия Западна Сахара, предаде Франс прес.

Кралят е кръстил този празник Айд ал Уахда (Ден на единството) в знак на "националното единство и териториалната цялост" на страната, добави дворецът в изявление, разпространено от официалната мароканска телеграфна агенция MAП.

Този празник ще бъде "обединителен за изразяване на привързаността към свещените ценности" на кралството и "към неговите легитимни права", се посочва в изявлението.

Това е първият път, когато крал Мохамед Шести въвежда нов национален празник откакто се възкачи на трона през 1999 г.

Западна Сахара, която до 1975 г. беше испанска колония, се контролира в по-голямата си част от Мароко, но се счита за "неавтономна" територия от ООН.

От половин век там се води конфликт между Рабат и борците за независимост от Фронта "Полисарио", подкрепяни от Алжир.

Досега Съветът за сигурност на ООН оказваше натиск на Мароко, "Полисарио", Алжир и Мавритания да възобновят преговорите, прекъснати от 2019 г., за да се постигне "реалистично, трайно и взаимно приемливо политическо решение".

По инициатива на САЩ, които отговарят за този въпрос в Съвета за сигурност на ООН, в приета миналия петък резолюция обаче се изисква от страните да проведат преговори на базата на мароканския план за автономия, който се оценява като "най-реалистичното" решение.

Планът, представен от Рабат през 2007 г., предвижда автономия под мароканска суверенитет за тази обширна пустинна територия, посочва АФП.