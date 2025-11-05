Най-малко девет загинали при пожар в дом за възрастни хора в град Тузла в Босна и Херцеговина

Пожар в дом за възрастни хора в североизточния босненски град Тузла е отнел живота на най-малко девет души, предаде Ройтерс, позовавайки се на местни медии.

Вестник "Дневни аваз" съобщи, че най-малко девет души са загинали при избухването на пожар на един от по-високите етажи на сградата. По негова информация до момента най-малко петима души са били приети в болница, но вероятно има още много ранени.

Вестникът, както и други босненски медии, се позоваха на полицейски източници в репортажите си избухналия пожар. Полицията обаче все още не е потвърдила публично подробности около случая.

На снимки от мястото на инцидента, публикувани в медиите, се виждат пламъци на един от етажите. Според информацията пожарникарите са евакуирали сградата.