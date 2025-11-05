Най-малко девет загинали при пожар в дом за възрастни хора в град Тузла в Босна и Херцеговина

Подробно търсене

Симеон Томов
Пожарни автомобили пред дома за възрастни хора в град Тузла в Босна и Херцоговина, в който избухна пожар (04.11.2025 г.). Снимка: АП
Сараево ,  
05.11.2025 00:36
 (БТА)

Пожар в дом за възрастни хора в североизточния босненски град Тузла е отнел живота на най-малко девет души, предаде Ройтерс, позовавайки се на местни медии. 

Вестник "Дневни аваз" съобщи, че най-малко девет души са загинали при избухването на пожар на един от по-високите етажи на сградата. По негова информация до момента най-малко петима души са били приети в болница, но вероятно има още много ранени. 

Вестникът, както и други босненски медии, се позоваха на полицейски източници в репортажите си избухналия пожар. Полицията обаче все още не е потвърдила публично подробности около случая. 

На снимки от мястото на инцидента, публикувани в медиите, се виждат пламъци на един от етажите. Според информацията пожарникарите са евакуирали сградата. 

 

 

/СТ/

