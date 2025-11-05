Костюми и предмети от театрални постановки ще бъдат показани в изложба на Съюза на българските художници

Съюзът на българските художници открива изложбата „Костюмография“ на секция „Сценография“. Експозицията ще бъде представена на 5 ноември в галерията на Съюза на българските художници на ул. „Шипка“ 6 и ще продължи до 26 ноември, съобщават от СБХ.

„Костюмографията е неразделна част от изобразителния език на сценографа и съществен елемент от съвременното театрално представление – разкрива характера, времето и атмосферата на сюжета и придава завършеност. Тя изисква богата обща и художествена култура особено по отношение на визуалните изкуства, историческия костюм, киното, фотографията, дизайна и съвременната мода, съчетани с майсторски графични техники и умения, размисъл и анализ, творческо въображение и апетит за колективна работа“, казват от СБХ.

Отбелязват, че изложбата ще представи костюми и предмети от реализирани постановки и проекти, дело на различни автори, които демонстрират разнообразие в подходите и майсторство в изпълнението. От СБХ уточняват, че покана за участие е отправена към драматичните и куклените театри в страната. Традиционно тези експозиции предизвикват голям интерес, тъй като са оформени като своеобразен спектакъл, казват организаторите.

