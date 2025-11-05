Директорът на турското разузнаване се срещна с представители на „Хамас“

Директорът на турското разузнаване МИТ Ибрахим Калън се срещна в Истанбул с делегация на Бюрото за политически преговори на ислямистката групировка „Хамас", съобщи турската държавна телевизия „ТРТ Хабер“.

По време на срещата делегацията на „Хамас“ благодари на Турция за ролята ѝ на гарант по Споразумението за прекратяване на огъня, усилията ѝ като посредник в преговорите, както и за наблюдаването на този процес от турския президент Реджеп Тайип Ердоган.

Делегацията още веднъж потвърди, че „Хамас“ остава ангажирана със Споразумението за прекратяване на огъня, въпреки нарушенията на Израел.

По време на срещата участниците обсъдиха необходимите стъпки по напредъка на процеса по прекратяване на огъня и как ще бъдат преодолени съществуващите проблеми. Заедно с това те представиха своите виждания как да продължи процесът по прилагане на следващия етап от Плана.

Турция представи информация за изпратената хуманитарна помощ и усилията ѝ да бъде сложен край на човешката трагедия в Газа. Бяха обсъдени също така дейностите с международни организации за осигуряване на достъпа на по-големи количества хуманитарна помощ.