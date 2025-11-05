Германската крайна десница е обвинявана от германски парламентаристи, че има в лоното си "спяща проруска клетка"

Германската крайна десница е обвинявана, че има в лоното си "спяща проруска клетка", предаде Франс прес.

Обвиненията бяха отправени от германски парламентаристи. Те обвиниха крайната десница, че предоставя чувствителни информации на Москва, които получава под формата на отговори за зададени от нейни депутати въпроси в пленарната зала.

Още миналия месец основната опозиционна партия беше упрекната, че задава в парламента въпроси, дефинирани като проблематични и касаещи критична инфраструктура или въоръжените сили. Според парламентаристи целта на тези въпроси от страна на крайната десница е да бъдат предадени поверителни информации на Москва.

По искане на германските консерватори и на социалдемократите, които съставляват управляващата коалиция, парламентът дебатира днес въздействието на връзките на „Алтернатива за Германия“ с Русия върху интересите в областта на сигурността на Германия.

Въпросите, задавани в пленарната зала от депутати на „Алтернатива за Германия“, са насочени към германските оръжейни доставки за Украйна, електроцентрали, производството на дронове или базите на германските въоръжени сили, припомни днес председателят на парламентарната комисия за контрол на тайните служби Марк Хенрихман. „Какво общо имат тези подробни въпроси с работата на депутатите?“, попита той и допълни: „Една неприятелска държава не би ли искала да узнае точно това във връзка с неприятелите си?“

Той допълни, че връзките на крайнодесните с Кремъл не могат да са по-тесни и спомена за "спяща проруска клетка" в лоното на „Алтернатива за Германия“, като спомена и имената на няколко партийни представители, които биха могли да са част от нея.

„Алтернатива за Германия“ дефинира тези обвинения като злонамерени, без да отговори конкретно на тях.

"Ако нещо от всичко това беше вярно, то отдавна бихте ни пратили в затвора“, заяви Маркус Фрохнмайер, заместник-председател на парламентарната група на „Алтернатива за Германия“.

"Федералното правителство отговори на нашите въпроси и тези отговори са публично достояние“, заяви и депутатът от „Алтернатива за Германия“ Щефан Кеутер.

Според социалдемократката Соня Айхведе крайнодясната партия иска да подкопае интересите на германската национална сигурност и е истинска заплаха за демокрацията.

Парламентарният дебат се фокусира и върху плановете за пътуване в Русия на крайнодесни депутати.

Русия е обвинявана, въпреки че отрича, че води голяма шпионска кампания и кампания за дезинформация и за саботаж в Германия, както и на други места в Европа, припомня Франс прес.