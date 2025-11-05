Подробно търсене

Пафос постигна победа срещу Виляреал, Карабах и Челси не излъчиха победител в Шампионската лига

Асен Даскалов
AP Photo/Petros Karadjias
София,  
05.11.2025 21:45
 (БТА) 
Основна фаза на Шампионската лига по футбол на Европа, четвърти кръг:

ФК Пафос (Кипър) - Виляреал (Испания)                   1:0
Карабах (Азербайджан) - Челси (Англия)                  2:2

по-късно днес:
Аякс (Нидерландия) - Галатасарай (Турция)
Бенфика (Лисабон) - Байер Леверкузен (Германия)
ФК Брюж (Белгия) - Барселона (Испания)
Интер Милано (Италия) - Кайрат Алмати (Казахстан)
Манчестър Сити (Англия) - Борусия (Дортмунд, Германия)
Олимпик (Марсилия, Франция) - Аталанта (Италия)
Нюкасъл (Англия) - Атлетик (Билбао, Испания)

от вторник:
Славия (Прага, Чехия) - Арсенал (Англия)		        0:3
Наполи (Италия) - Айнтрахт (Фр, Германия)		        0:0
Ливърпул (Англия) - Реал Мадрид (Испания)		        1:0
Атлетико (Мадрид, Испания) - Юнион Сен Жилоаз (Белгия)	        3:1
Будьо/Глимт (Норвегия) - Монако (Франция)		        0:1
Ювентус (Италия) - Спортинг (Лисабон, Португалия)	        1:1
Пари Сен Жермен (Франция) - Байерн (Мюнхен, Германия)	        1:2
Олимпиакос (Гърция) - ПСВ Айндховен (Нидерландия)	        1:1
Тотнъм (Англия) - ФК Копенхаген (Дания)			        4:0

Байерн (Мюнхен) и Арсенал остават на върха с по 12 точки, 
следват с по 9 Пари Сен Жермен, Интер (Милано) и Ливърпул. 
Тотнъм е на 7-о място с 8, Борусия (Дортмунд), Манчестър Сити, 
Челси, Спортинг (Лисабон) и Карабах са с по 7 и други.

/АД/

