Пафос постигна победа срещу Виляреал, Карабах и Челси не излъчиха победител в Шампионската лига

Основна фаза на Шампионската лига по футбол на Европа, четвърти кръг: ФК Пафос (Кипър) - Виляреал (Испания) 1:0 Карабах (Азербайджан) - Челси (Англия) 2:2 по-късно днес: Аякс (Нидерландия) - Галатасарай (Турция) Бенфика (Лисабон) - Байер Леверкузен (Германия) ФК Брюж (Белгия) - Барселона (Испания) Интер Милано (Италия) - Кайрат Алмати (Казахстан) Манчестър Сити (Англия) - Борусия (Дортмунд, Германия) Олимпик (Марсилия, Франция) - Аталанта (Италия) Нюкасъл (Англия) - Атлетик (Билбао, Испания) от вторник: Славия (Прага, Чехия) - Арсенал (Англия) 0:3 Наполи (Италия) - Айнтрахт (Фр, Германия) 0:0 Ливърпул (Англия) - Реал Мадрид (Испания) 1:0 Атлетико (Мадрид, Испания) - Юнион Сен Жилоаз (Белгия) 3:1 Будьо/Глимт (Норвегия) - Монако (Франция) 0:1 Ювентус (Италия) - Спортинг (Лисабон, Португалия) 1:1 Пари Сен Жермен (Франция) - Байерн (Мюнхен, Германия) 1:2 Олимпиакос (Гърция) - ПСВ Айндховен (Нидерландия) 1:1 Тотнъм (Англия) - ФК Копенхаген (Дания) 4:0 Байерн (Мюнхен) и Арсенал остават на върха с по 12 точки,

следват с по 9 Пари Сен Жермен, Интер (Милано) и Ливърпул.

Тотнъм е на 7-о място с 8, Борусия (Дортмунд), Манчестър Сити,

Челси, Спортинг (Лисабон) и Карабах са с по 7 и други.