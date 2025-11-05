Синдикатът "Образование" към КТ "Подкрепа" и останалите социални партньори водят преговори за повишението на учителските заплати

Синдикатът "Образование" към КТ "Подкрепа" и останалите социални партньори в системата на образованието водят преговори по основния социален документ в сектора - Националния колективен трудов договор (КТД). Синдикатът предлага 6% от брутния вътрешен продукт (БВП) на България да бъдат насочени към образование, а учителските заплати да бъдат фиксирани на 150% от средната брутна работна заплата (СБРЗ) в Закона за предучилищното и училищното образование (ЗПУО), се казва в съобщение от председателя на синдиката д-р Юлиян Петров.

По думите му учителските синдикати настояват за увеличение от 20%, което би изпълнило приетата от политическите партии стратегия за заплати в размер на 125% над СБРЗ за страната. Въпреки политическите уверения, заплатите на българските учители не са фиксирани в Закона за предучилищното и училищното образование. За разлика от други сектори - като висше образование, вътрешни работи и отбрана, където възнагражденията са законово обвързани със СБРЗ, в училищното образование няма нормативна гаранция, нито за процент от БВП, нито за съотношение на заплатите спрямо средната за страната, пояснява Петров.

Какви са заплатите на учителите извън България?

Според данни на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) средната годишна заплата на учител с опит (25–64 години) през 2022 г. е 42 371 щатски долара за предучилищно образование, 48 023 долара за начално образование, 49 911 долара за прогимназиален курс и 53 119 долара за гимназиален курс. Тези данни показват ясно изразена зависимост между по-високото ниво на преподаване и по-доброто заплащане, отбелязват от синдиката.

В страни като Белгия, Дания и Финландия гимназиалните учители получават с 25–50% повече от колегите си в предучилищното образование, а в други държави разликите са минимални. Освен нивото на преподаване, стажът и квалификацията, също водят до по-високи доходи - например в Република Корея учителите започват с около 27 000 долара годишно, но завършват кариерата си с над 75 000 долара.

Учителските възнаграждения в Европа варират значително. Началните годишни брутни заплати на учители са от 9900 евро в Полша до 84 600 евро в Люксембург. Това означава от 825 евро месечно за Полша до 7050 евро месечно за Люксембург.

В повечето държави учителите в началното училище получават по-ниски заплати от колегите си в средното, но не и в България, където нивата са изравнени по степени.

Най-високоплатени са учителите в Люксембург, Швейцария, Германия, Дания и Нидерландия - със заплати над 50 000 евро годишно, а при дълъг стаж - над 80 000-100 000 евро.

В Източна и Югоизточна Европа, включително в България, годишните заплати на начинаещите учители остават под 12 000 евро.

Какви са учителските заплати в България?

България отбеляза значителен ръст в учителските заплати през последните години, но те все още са сред най-ниските в ЕС. Според данни за 2023/2024 година стартовата брутна заплата е около 18 500 евро годишно (или 1540 евро месечно); след 15 години стаж - около 19 800 евро годишно. Това нарежда България на 22-ро място сред 31 европейски държави.

През 2025 г. средната брутна месечна заплата на учителите трябва да надхвърли 2800 лв., като целта е 2855 лв. (125% от СБРЗ за 2024 г.).

На практика обаче средната учителска заплата от около 2760 лв. - 119% от СБРЗ, под целевия праг. Чистото средно възнаграждение е 2150-2200 лв., а за начинаещ учител - около 1700 лв. Старши и главни учители получават съответно - 1730 лв. и 1800 лв.

И ако средната работна заплата в сектора "Средно образование" е 119% от СБРЗ за цялата страна, то в останалите градове е различно. Ето сравнение на регионалните СБРЗ в сравнение с учителската заплата: в София - СБРЗ е около 3287 лв. Средната брутна учителска заплата (2760 лв.) - 15% под СБРЗ за града или 85% от СБРЗ.

В Пловдив СБРЗ е около 2110 лв. Учителската заплата е 2760 лв. или 130% над СБРЗ за града.

Във Варна СБРЗ е 2300 лв. Учителската заплата е 120% над СБРЗ за града.

В Бургас СБРЗ е 1932 лв. Учителската заплата е 140% над СБРЗ за града.

Във Велико Търново СБРЗ е 1860 лв. Учителската заплата е 148% над СБРЗ за града.

В Русе СБРЗ е 1950 лв. Учителската заплата е 140% над СБРЗ за града.

В това сравнение се наблюдава обратно пропорционална релация на размера на учителските заплати спрямо размера на града.

"За София размерът на учителските заплати категорично не е привлекателен за учители под 50 години, като пътуващите учители, които сменят примерно два транспорта, кредитират Столичната община със средно 10 лева на ден", се казва в съобщението на Синдикат "Образование" към КТ "Подкрепа".

"Според проекта за държавен бюджет за 2026 г. е възможно увеличение на заплатите на педагогическите специалисти с 10% от 1 март 2026 г. Това е стъпка към достигане на целевите 125% от СБРЗ, но реално няма да се компенсира дори текущото изоставане, което в момента е около 119%. Очевидно и през 2026 г. българските учители няма да достигнат обещаните 125% от средната заплата за страната", заявяват от Синдиката "Образование". И отбелязват, че българското общество трябва да подкрепи българското образование, защото инвестицията в учителите е инвестиция в бъдещето на България и на всяко дете, по-високите заплати мотивират качествено образование, а достойното възнаграждение задържа талантливи учители в системата.

"Синдикатът "Образование" настоява Народното събрание да приеме промени в Закона за предучилищното и училищното образование, с които да се гарантира минимален процент от 6% от БВП за образование. В същия закон да се заложи 150% от СБРЗ на страната за учителските заплати. Само така България може реално да покаже, че образованието е национален приоритет, а не предизборен лозунг", се казва в съобщението.