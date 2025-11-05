Подробно търсене

Изложбата „Фантастични умове“ ще бъде открита днес на „Моста на влюбените“
Снимка: Сдружението на олимпийските отбори по природни науки
София,  
05.11.2025 06:00
 (БТА)

Изложбата „Фантастични умове“ ще бъде открита днес, 5 ноември, в присъствието на олимпийци и ръководители на отбори, съобщиха от Сдружението на олимпийските отбори по природни науки (СООПН).

Откриването ще се състои от 12:00 часа на „Моста на влюбените“ до Националния дворец на културата (НДК). Очаква се да присъства и министърът на образованието и науката Красимир Вълчев. Изложбата представя успехите на България в международните олимпиади по науки през годината.

„Фантастични умове“ е специално издание на проекта „Моите будители“ на „Фантастико груп“, реализирано съвместно със СООПН и посветено на постиженията на най-добрите български ученици по математика, физика, химия, информатика, биология, лингвистика, астрономия и астрофизика, изкуствен интелект през 2025 година. Тазгодишното издание поставя във фокус и ръководителите на националните отбори на България за 2025, които са били олимпийци като ученици, казаха от сдружението.

В изложбата са представени олимпийските отбори от 2025 г., техните ръководители, както и „Зала на славата“ с най-добрите постижения на българските ученици през годините в различните научни дисциплини. Проектът „Фантастични умове“ 2025 се реализира съвместно от СООПН и „Фантастико груп“. Автор на фотографиите е Костадин Кръстев-Коко.

Проектът се осъществява в партньорство със Столична община и Министерството на образованието и науката. Желаещите да посетят изложбата ще могат да разгледат експозицията от 5 до 19 ноември, обясниха от сдружението.

