Словенският град Целе е обявен за „Град на литературата“ на ЮНЕСКО

Третият по големина град в Словения, Целе, е обявен за „Град на литературата“ от ЮНЕСКО, присъединявайки се към 408 града в над 100 държави, включени в „Мрежата на творческите градове“ на организацията на ООН, съобщи „Словения таймс“.

Целе е вторият словенски град след столицата Любляна, удостоен с титлата.

Целе е признат за град, който съхранява литературното наследство, културата на четене и творчеството, съобщи община Целе. Градът включва литературата в ежедневието чрез богатата си мрежа от обществени библиотеки и литературни фестивали, както и чрез много проекти, свързващи книги, изкуство и образование.

Една от инициативите е наградата „Вероника“ за най-добра стихосбирка, която община Целе връчва ежегодно от 1997 г. насам. Тя носи името на графинята от 15-ти век Вероника Десенишка, втората съпруга на Фридрих II, един от графовете на Целе.

Кметът на Целе Матия Ковач приветства титлата като признание за всички в града, които поддържат литературата жива - от градската библиотека до издатели, автори и доброволци - както и като ангажимент за продължаване на развитието на Целе като град на културата, творчеството и отвореността.

Чрез включването си в „Мрежата на творческите градове“ Целе ще може да се присъедини към проекти на ЮНЕСКО и да се възползва от възможности в културния туризъм и популяризирането на културното наследство.

Тази година 58 нови града се присъединиха към „Мрежата на творческите градове“ на ЮНЕСКО, всички от които се открояват с активния си ангажимент към културата, творчеството и иновативното градско развитие.

Мрежата е създадена през 2004 г., за да насърчи сътрудничеството между градове, които са признали културата и творчеството като стратегически двигатели на устойчивото градско развитие. Включването в нея е признание за постиженията в литературата, дизайна, киното, гастрономията, музиката, интермедийните изкуства и занаяти, а отскоро и в архитектурата.

Любляна е част от „Мрежата на творческите градове“ на ЮНЕСКО от 2015 г., също в областта на литературата.