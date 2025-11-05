Синът на Екрем Имамоглу потвърди пред разследващите, че има яхта и фирма в Хърватия; твърди, че ги е придобил с пари на майка си и дядо си

Синът на отстранения от длъжност кмет на Истанбул Екрем Имамоглу – Селим, и баща му Хасан се явиха днес в полицията, за дадат показания по обвинения за пране на пари, придобити от корупция и по незаконен начин, като част от разследването за корупция, което тече в Истанбулската голяма община, съобщи турската държавна телевизия „ТРТ Хабер“.

Синът на Екрем Имамоглу е бил попитан от разследващите за източника на финансовите средства, с които разполага, и твърдението, основано на доклади на Агенцията за разследване на финансови престъпления (MASAK), че е изпрал 637 милиона евро, придобити по незаконен начин.

Селим Имамоглу е потвърдил, че има яхта с дължина 6,5 метра и фирма в Хърватия и е обяснил, че е получил парите от майка си и дядо си. Той е твърдял, че не знае те самите откъде ги имат, че се занимава с търговия и не участва в пране на пари.

И на сина, и на бащата на Екрем Имамоглу е наложена забрана да напускат страната.

Отстраненият от длъжност кмет на Истанбул беше арестуван през март тази година. Сред обвиненията срещу него са за корупция, измами, незаконно присвояване на лични данни, манипулиране на търгове. С течение на времето към тях бяха добавени и други.

През юли той беше осъден за обида и заплаха на главния прокурор на Истанбул. Имамоглу ще отговаря също така за шпионаж и продаване на лични данни на други държави - обвинение, което той отрича, подобно на останалите. Задържането му предизвика вълна от протести в страната, които все още продължават.