Апелативният съд в Пловдив отмени определение на Хасковския окръжен съд за отстраняване от длъжност на кмета на Минерални бани Мюмюн Искнеднер

Пловдивският апелативен съд отмени определение на Хасковския окръжен съд и остави без уважение искането на Софийска градска прокуратура за вземане на мярка за процесуална принуда „отстраняване от длъжност“ спрямо кмета на Минерални бани Мюмюн Искендер, съобщиха от съда.

От събраните до момента доказателства няма достатъчно основания да се смята, че Искендер може да създаде пречки, свързани със служебното му положение в администрацията, за обективно изясняване на обстоятелствата по разследване, което се води срещу него за злоупотреби с общинско имущество, посочват в мотивите си от съда.

Разпитани са множество служители на общинската администрация, в рамките на необходимото технологично време са предоставяни всички изискуеми документи на всички проверяващи, включително на органите на досъдебното производство. Някои от вече приложените по делото документи са изисквани по два пъти, се отбелязва още в постановлението. Обвиняемият като кмет на община Минерални бани и ръководената от него общинската администрация оказват съдействие на разследването. Всичко, което е поискано от разследващите органи е представено в определения срок, се казва в решението на Апелативен съд - Пловдив, което е окончателно.

Срещу кмета на Минерални бани се води разследване за умишлено извършени престъпления, свързани с имуществени разпореждания по отношение на общински недвижими имоти за близо един милион лева. Повдигнатите обвинения са по четири случая в периода от 2019 до 2025 година, сред които е и злоупотреба с имот, собственост на черковното настоятелство в село Брястово. В тази връзка беше поискано и отстраняването му от длъжност, което състав на Окръжен съд -Хасково уважи в края на октомври тази година. С постановеното решение кметът Искендер беше отстранен от длъжност за втори път в рамките на половин година. Предходният случай е от май месец на тази година, когато Хасковският окръжен съд уважи искането на Софийската градска прокуратура и го отстрани от кметския пост във връзка с друго производство, водено срещу него за участие в организирана престъпна група, злоупотребявала с евросредства. По-късно Апелативният съд в Пловдив отмени определението на окръжните магистрати в Хасково и Искендер продължи да изпълнява правомощията си като кмет на Минерални бани.

Към настоящия момент Мюмюн Искендер е и с мярка "парична гаранция", която му е наложена по производство за участие в организирана престъпна група.