Годишният доклад на ЕС за Сърбия е пътна карта за нас, каза председателят на сръбския парламент Ана Бърнабич

Председателят на сръбския парламент Ана Бърнабич получи копие от годишния доклад на ЕС за евроинтеграцията на Сърбия от ръководителя на мисията на ЕС в Сърбия Андреас фон Бекерат, предават сръбските медии.
Бърнабич заяви, че годишният доклад на ЕК е изключително важен документ за Сърбия.
„Може да сме съгласни с някои части от този доклад, може и да не сме, и това не е нищо необичайно или странно, той е практически един и същи всяка година, но без съмнение е най-важният документ за нашата европейска интеграция. Годишните доклади за напредъка на ЕК са пътна карта за нас какво трябва да направим по-нататък, за да ускорим европейския си път и да се доближим до пълноправно членство в Европейския съюз“, каза Бърнабич.
Тя отбеляза, че този доклад е пътна карта както за изпълнителната, така и за законодателната власт на Сърбия и че съдържа негативни оценки или критики към определени реформи, но и положителни части, в които се признава напредък, предимно в областта на икономиката.
Според Бърнабич реформите в Сърбия са се забавили до голяма степен поради "огромното недоверие между три фактора, които участват в провеждането им - правителството, управляващото мнозинство и гражданското общество".
