Годишният доклад на ЕС за Сърбия е пътна карта за нас, каза председателят на сръбския парламент Ана Бърнабич

Кореспондент на БТА в Белград Теодора Енчева
Председателят на сръбския парламент Ана Бърнабич ( в средата на президиума) Снимка: Емил Чонкич/ БТА (ПБ)
Белград ,  
04.11.2025 20:01
 (БТА)

Председателят на сръбския парламент Ана Бърнабич получи копие от годишния доклад на ЕС за евроинтеграцията на Сърбия от ръководителя на мисията на ЕС в Сърбия Андреас фон Бекерат, предават сръбските медии.

Бърнабич заяви, че годишният доклад на ЕК е изключително важен документ за Сърбия.

„Може да сме съгласни с някои части от този доклад, може и да не сме, и това не е нищо необичайно или странно, той е практически един и същи всяка година, но без съмнение е най-важният документ за нашата европейска интеграция. Годишните доклади за напредъка на ЕК са пътна карта за нас какво трябва да направим по-нататък, за да ускорим европейския си път и да се доближим до пълноправно членство в Европейския съюз“, каза Бърнабич.

Тя отбеляза, че този доклад е пътна карта както за изпълнителната, така и за законодателната власт на Сърбия и че съдържа негативни оценки или критики към определени реформи, но и положителни части, в които се признава напредък, предимно в областта на икономиката. 

Според Бърнабич  реформите в Сърбия са се забавили до голяма степен поради "огромното недоверие между три фактора, които участват в провеждането им - правителството, управляващото мнозинство и гражданското общество".

 

/ВН/

Към 20:14 на 04.11.2025 Новините от днес

