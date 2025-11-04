Движението на вашингтонското летище „Рейгън“ е спряно след съобщение за заплаха срещу самолет

site.btaДвижението на вашингтонското летище „Рейгън“ е спряно след съобщение за заплаха срещу самолет
Федералната авиационна администрация (ФАА) на САЩ спря движението на летище „Роналд Рейгън“ във Вашингтон след докладвана заплаха срещу самолет на „Юнайтед Еърлайнс“, предаде Ройтерс.
ФАА съобщи, че летището е прекъснало работа след докладван проблем със сигурността, пътниците са слезли от самолета и летателният апарат е разположен далеч от терминала, докато властите извършван проверка.
Лице, запознато с въпроса, заяви, че е била отправена заплаха срещу самолета и че на борда му е извършена задълбочена проверка.
ФБР за момента не е отговорило на искане за коментар.
Летище „Рейгън“ е на едва 8 километра от Белия дом и сградата на американския Конгрес и ФАА налага специални ограничения за сигурност в околното въздушно пространство.
Сайтът за проследяване на полети „ФлайтРадар“24 посочи, че проблемът е причинен от непотвърдена заплаха срещу полет, пристигнал от Хюстън, като добави, че летището се готви да отвори отново по-късно.
Повече от 160 полета вече са отложени на летище „Рейгън“.
/ДИ/
