Митовете и легендите са много важна част от живота, каза Ивайла Златкова от сдружение "Накама" на откриването на кири-е изложба в София

Митовете и легендите в българската и японската култури са силно ядро, което в годините и вековете стопля сърцата на всички ни. Те са много важна част от живия живот, каза Ивайла Златкова от сдружение „Накама“ при откриването на изложбата на картини кири-е „Митове и легенди от цял свят“ от японски и български автори. Творбите са подредени в Триъгълната кула на Сердика към Регионалния исторически музей – София.

Всеки от нас интерпретира една от тези легенди по свой собствен начин, със свой собствен почерк, добави тя.

Кири-е е японско изкуство, чиято история започва още през седми век, обясни Кенто Мураки, културен аташе на Посолството на Япония в България. Той изрази специални благодарности към Анелия Иванова, един от пионерите на кири-е в България. „Благодарение на многобройните усилия на нея и на нейните колеги кири-е днес има много почитатели. Тя е основател на най-голямата неяпонска група за кири-е в света“, отбеляза той.

Творците от сдружение „Накама“ и техните японски колеги представят около 100 картини със сюжети от различни митове, легенди, местни предания и приказки. Произведенията са съпътствани от описания на български и английски език, които разказват за историите им.

Организирани ще бъдат работилници на 15 и 16 ноември от 14 до 17 ч., където желаещите ще могат да създадат свои кири-е картини. Входът за тях е свободен.

Изложбата се състои в рамките на 36-ите Дни на японската култура в България. „Митове и легенди от цял свят“ се организира от сдружение „Накама“, с подкрепата на Senga Art&Space, Регионален исторически музей - София и Посолството на Япония.