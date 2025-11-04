Изложба „Светът е чудесен“ откри в Монтана художничката Живка Младенова

Изложбата „Светът е чудесен“ на художничката Живка Младенова беше открита тази вечер в Монтана.

Това е третата самостоятелна изложба на Младенова. В нея авторката представя 23 платна, рисувани с маслени бои, от които струи жизнерадост и топлина. Пред БТА художничката сподели, че обича да показва красивото в живота — нещата, които зареждат хората с радост и вяра. От картините ѝ оживяват пейзажи от различни сезони, ярки цветя, морски и планински гледки, селски къщи — всичко нарисувано с внимание към детайла и любов към малките неща от всекидневието.

Специален цикъл Младенова е посветила на Панагюрище, където тази година е пребивавала в болница заради онкологично заболяване. И в тези картини се усещат светлина, обич към живота и надежда.

Живка Младенова е работила 39 години като детска учителка, а отскоро е пенсионер. Тя рисува през целия си живот, но след пенсионирането си е особено активна – всички творби, включени в настоящата изложба, са създадени през последната година.

Кметът на Монтана Златко Живков поздрави авторката и ѝ пожела още дълги години да вдъхновява хората със своята жизнерадост и красиви картини.