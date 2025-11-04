Подробно търсене

Брус Спрингстийн беше отличен на годишната гала вечер на Нюйоркската обществена библиотека

Михаил Евлогиев
Брус Спрингстийн беше сред шестимата отличени в понеделник вечерта на годишната гала на Нюйоркската обществена библиотека. Снимка: Jordan Strauss/Invision/AP
Ню Йорк,  
04.11.2025 19:41
 (БТА)
Брус Спрингстийн беше сред шестимата отличени в понеделник вечерта на годишната гала на Нюйоркската обществена библиотека, наречена „Библиотечните лъвове“. Събитието отдава почит на „изключителни постижения“ в областта на изкуствата, културата, литературата и науката, съобщава АП.

Сред другите наградени бяха продуцентката и сценаристка Шонда Раймс, писателите Джеймс Патерсън, Даниел Келман и Луиз Ърдрич, както и авторът и музикант Джеймс Макбрайд. Спрингстийн ги поздрави и размениха прегръдки малко преди гостите да бъдат настанени за вечеря.

Церемонията, проведена в главната зала на библиотеката на Пето авеню в Манхатън, беше кратка и премина без благодарствени речи. Президентът на Нюйоркската обществена библиотека Антъни Маркс обаче обеща „специално удоволствие“ – и няколко минути по-късно отново представи Спрингстийн, този път без сако и с китара в ръка.

„Свирил съм на пожарникарски панаири. Свирил съм в боулинг зали. Свирил съм в пицарии“, разказа Спрингстийн на стотиците посетители с характерния си дрезгав глас. „Свирил съм на хокейни пързалки. Свирил съм на сватби. Свирил съм на Бар Мицви. Свирил съм в лудници. Свирил съм на футболни стадиони.“ Той се усмихна и добави: „Но никога не съм свирил в библиотека!“

След смях и аплодисменти Спрингстийн поднесе на публиката бавно и проникновено изпълнение на песента Thunder Road, като изсвири заключителния пасаж, някога поверен на саксофона на Кларънс Клемънс. Под бурни овации и познатите възгласи „Брус!“, той пожела на всички лека нощ и завърши с подходящо за случая послание: „Прочетете книга!“

АП припомнят, че Спрингстийн има история на изненадващи изпълнения на живо. На филмовия фестивал в Ню Йорк в края на септември например той се появи след прожекцията на биографичния филм за себе си „Спрингстийн: Избави ме от нищото“ с участието на Джеръми Алън Уайт в главната роля, и изпя песента Land of Hopes and Dreams.

/ХК/

29.09.2025 21:05

Брус Спрингстийн защити американската мечта на премиерата на биографичния си филм в Ню Йорк

Рок ветеранът Брус Спрингстийн - яростен критик на Доналд Тръмп, защити от сцената в Ню Йорк Америка като "земя на надеждата и мечтите", противопоставяйки я на "правителствената цензура и омразата", предаде АФП.
28.06.2025 17:45

Брус Спрингстийн пусна 74 неиздавани досега свои песни

Общо 83 песни, като 74 от тях не са издавани досега: с излизането на Tracks II: The Lost Albums американската рок легенда Брус Спрингстийн се опитва да покаже, че 90-те години на миналия век всъщност не са били загубени за него, съобщи АФП.    За
28.06.2025 11:07

Трима души пострадаха при инцидент на концерт на Брус Спрингстийн в Германия

Трима души пострадаха по време на концерт на Брус Спрингстийн в петък в Гелзенкирхен, след като метален предмет, тежащ няколко килограма, падна от тавана в залата, предаде ДПА, като цитира местната полиция. Две жени на 22 и 50 години и един мъж на
12.06.2025 16:39

Брус Спрингстийн разкритикува администрацията на Тръмп на концерта си в Берлин

Рок ветеранът Брус Спрингстийн, известен критик на президента на САЩ Доналд Тръмп, разкритикува остро американската администрация като "корумпирана, некомпетентна и предателска" по време на концерта си в Берлин, Германия, предаде Асошиейтед прес.

