Брус Спрингстийн беше отличен на годишната гала вечер на Нюйоркската обществена библиотека

Брус Спрингстийн беше сред шестимата отличени в понеделник вечерта на годишната гала на Нюйоркската обществена библиотека, наречена „Библиотечните лъвове“. Събитието отдава почит на „изключителни постижения“ в областта на изкуствата, културата, литературата и науката, съобщава АП.

Сред другите наградени бяха продуцентката и сценаристка Шонда Раймс, писателите Джеймс Патерсън, Даниел Келман и Луиз Ърдрич, както и авторът и музикант Джеймс Макбрайд. Спрингстийн ги поздрави и размениха прегръдки малко преди гостите да бъдат настанени за вечеря.

Церемонията, проведена в главната зала на библиотеката на Пето авеню в Манхатън, беше кратка и премина без благодарствени речи. Президентът на Нюйоркската обществена библиотека Антъни Маркс обаче обеща „специално удоволствие“ – и няколко минути по-късно отново представи Спрингстийн, този път без сако и с китара в ръка.

„Свирил съм на пожарникарски панаири. Свирил съм в боулинг зали. Свирил съм в пицарии“, разказа Спрингстийн на стотиците посетители с характерния си дрезгав глас. „Свирил съм на хокейни пързалки. Свирил съм на сватби. Свирил съм на Бар Мицви. Свирил съм в лудници. Свирил съм на футболни стадиони.“ Той се усмихна и добави: „Но никога не съм свирил в библиотека!“

След смях и аплодисменти Спрингстийн поднесе на публиката бавно и проникновено изпълнение на песента Thunder Road, като изсвири заключителния пасаж, някога поверен на саксофона на Кларънс Клемънс. Под бурни овации и познатите възгласи „Брус!“, той пожела на всички лека нощ и завърши с подходящо за случая послание: „Прочетете книга!“

АП припомнят, че Спрингстийн има история на изненадващи изпълнения на живо. На филмовия фестивал в Ню Йорк в края на септември например той се появи след прожекцията на биографичния филм за себе си „Спрингстийн: Избави ме от нищото“ с участието на Джеръми Алън Уайт в главната роля, и изпя песента Land of Hopes and Dreams.