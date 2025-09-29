Брус Спрингстийн защити американската мечта на премиерата на биографичния си филм в Ню Йорк

Рок ветеранът Брус Спрингстийн - яростен критик на Доналд Тръмп, защити от сцената в Ню Йорк Америка като "земя на надеждата и мечтите", противопоставяйки я на "правителствената цензура и омразата", предаде АФП.

"Всеки ден събитията ни напомнят, че живеем в особено опасно време", каза 76-годишният рок музикант, когато се появи изненадващо на премиерата на биографичния си филм Springsteen: Deliver Me From Nowhere, представен на Нюйоркския кинофестивал.

"Пътувах по целия свят като своеобразен музикален посланик на Америка, опитвайки се да измеря разстоянието между американската реалност, където често сме се проваляли в идеалите си, и американската мечта", продължи той.

Спрингстийн отбеляза още, че колкото и наранена да е днес, Америка остава за много хора земя на надежда и мечти, а не на страх, разделение, правителствена цензура или омраза.

"Тази Америка заслужава да се борим за нея", каза в заключение Брус Спрингстийн.

Доналд Тръмп редовно напада рок ветерана, когото счита за "силно надценен", както и други звезди, които са се обявили срещу него, като Бионсе или Тейлър Суифт.

Биографичният филм Springsteen: Deliver Me From Nowhere, режисиран от Скот Купър, се фокусира върху периода на създаване на албума Nebraska (1982), считан за едно от най-значимите произведения на артиста. В ролята на Спрингстийн е актьорът Джеръми Алън Уайт.