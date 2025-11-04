Среща на патриарх Даниил с парламентарната група на "БСП - Обединена левица" се състоя в Синодалната палата

В Синодалната палата днес се състоя среща на българския патриарх Даниил с парламентарната група на "БСП - Обединена левица", водена от Атанас Зафиров, председател на БСП и заместник министър-председател. Това съобщиха от пресслужбата на Българската православна църква - Българска патриаршия (БПЦ-БП).

Срещата се състоя по повод дискусионни въпроси, свързани с приетия на първо четене законопроект за изменение и допълнение на Закона за предучилищното и училищното образование, относно въвеждането на „Добродетели и религии“ като задължителен предмет в учебната програма.

На срещата присъстваха Западно- и Средноевропейският митрополит Антоний, Мелнишкият епископ Герасим - главен секретар на Светия синод, и доц. д-р Мария Кьосева - юридически съветник на Светия синод.

Патриарх Даниил представи накратко становището на Светия синод относно законопроекта и акцентира върху ползите от преподаването на предмета в училищата. Той припомни опита, който има Българската православна църква в изработването на учебните програми и учебниците по предмета "Религия - Православие" в училищата в страната.

Атанас Зафиров и народните представители споделиха дискусионните въпроси, които са възникнали при срещите им с хората в избирателните им райони. Бяха обменени мнения и бяха обсъдени редица въпроси, включително и кадровото обезпечаване на преподаването, изготвянето на учебните програми по различните профили, както и сроковете за поетапното въвеждане на предмета.

В края на срещата двете страни се обединиха около разбирането, че предметът „Добродетели и религии“ ще допринесе за по-доброто образование и възпитание на подрастващите, както и за формиране на добродетели, необходими за изграждането им като пълноценни личности и граждани на Република България, отбелязват от БПЦ-БП.

БТА припомня, че на 8 октомври парламентът одобри на първо четене законопроекта на Министерския съвет за изменение на Закона за предучилищното и училищното образование (ЗПУО) със 169 гласа „за“, с три „против“ и с 28 „въздържал се“. С промените се въвежда нов учебен предмет „Добродетели и религии“, езикова подкрепа за деца, които не владеят в достатъчна степен български език, ежегодна, а не на четири години, атестация на учителите и нова професионална квалификация „ранно учене и грижа“, която да обхваща периода от нула до седем години.