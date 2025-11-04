ХИНА: Хърватия отчита 1% ръст на раждаемостта през последните четири месеца

През последните четири месеца броят на родените в Хърватия бебета се е увеличил с 656 в сравнение със същия период на миналата година, което се равнява на 33 бъдещи училищни класа, предаде хърватската агенция ХИНА, позовавайки се на оповестените от Министерството на демографията и имиграцията предварителни данни на Хърватското статистическо бюро.

„Като се имат предвид първите девет месеца на тази година, за първи път от няколко години насам има символично, но много ценно еднопроцентно увеличение на ражданията в сравнение с миналата година“, каза министър Иван Шипич по време на посещение в Карловац вчера.

Министерството на демографията и имиграцията посочи и няколко други положителни показателя.

Сред тях е фактът, че 65 процента повече бащи използват полагащите им се два месеца родителски отпуск, около 1500 повече от миналата година, и че през юли и август тази година броят на бащите, ползващи отпуск по бащинство, се е увеличил с още 1000.

По-конкретно, през юли 2024 г. 1676 бащи са използвали отпуск по бащинство, а през юли 2025 г. 2750 бащи са го направили - с 1074 повече. Месец по-късно, през август, 2895 бащи са упражнили това право, което е увеличение с 1086 в сравнение с август 2024 г., когато 1809 бащи са използвали отпуск по бащинство.

Министерството смята, че новият Закон за майчинството и родителските помощи, който е в сила от 1 март тази година, ще има допълнителен положителен ефект. Законът въвежда значителни подобрения в правата и по-висока финансова подкрепа за родителите.

Основните промени включват: максималният размер на обезщетението за родителски отпуск се е увеличил до 3000 евро нето; родителският отпуск вече може да се използва, докато детето навърши осем години; отпускът по бащинство е 20 дни за едно дете или 30 дни за близнаци или многоплодни раждания; а еднократното обезщетение за всяко новородено е в размер на 618 евро.

За изпълнението на мерките тази година са отпуснати 466 милиона евро, което е със 125,8 милиона евро повече спрямо същия период на миналата година, съобщиха от министерството.

(Тази информация се разпространява от БТА по договор с хърватската агенция ХИНА)