Шофьорът на товарния автомобил, в който на "Кулата" бяха открити седем мигранти, е криминално проявен, съобщи прокурор Елица Калпачка

Шофьорът на товарния автомобил, в който бяха открити седем мигранти, е криминално проявен, съобщи на брифинг на граничен преход "Кулата" прокурор Елица Калпачка, председател на Районната прокуратура в Благоевград,. Тя определи миграцията и каналджийството като тежки престъпления, които засягат националната сигурност и в повечето случаи се извършват при опасни условия. По думите ѝ мигрантите, открити при проверка на "Кулата" са били скрити в метален сандък. Те са с китайски произход и притежават съответните документи. В момента се води разследване по образуваното бързо полицейско производство", добави прокурор Калпачка.

Тя уточни, че за престъплението законодателят предвижда лишаване от свобода от две до 10 години и глоба от пет до 20 хиляди лева. При извършена проверка е установено, че товарният автомобил не е собственост на водача, който е превозвал мигрантите. Ако бъде признат за виновен, той ще трябва да заплати пазарната равностойност на управлявания товарен автомобил. В хода на процесуално-следствените действия е установено още, че шофьорът е криминално проявено и е осъждан за управление на моторно превозно средство след употреба на алкохол.

Задържаните мигранти се разпитват в момента с помощта на преводач. Проверява се и лицето, което е свързало шофьора с мигрантите. Според прокурор Калпачка има доказателства, че престъплението се осъществява чрез имотна облага за водача, на който е обещана сума в размер на 100 евро за всеки един от мигрантите за транспортирането му до крайна точка, която в случая е град Солун.

Това е поредният случай, в който Районна прокуратура-Благоевград съвместно с органите на Гранично полицейско управление-Петрич и Главна дирекция "Гранична полиция" разкриват такъв вид престъпления. В повечето случаи се установява, че мигрантите преминават незаконно зелена граница през Сърбия, след което се насочват чрез каналджии до крайна дестинация Гърция, поясни прокурор Елица Калпачка.

По-рано днес заместник-директорът на Главна дирекция "Гранична полиция" старши комисар Петър Джигов, съобщи че на граничния преход с Гърция - "Кулата" са задържани седем мигранти. Комисар Джигов допълни, че днес около 11:00 часа гранични полицаи са спрели за проверка няколко товарни автомобила. На базата на анализа на риска са изведени рискови профили. При проверката шофьорът на един от камионите е показал нервност. Той е проверен подробно. Мигрантите са открити в управлявания от него товарен автомобил, скрити в местата за багаж.