Казинформ: ИИ ще проверява внасяните в Казахстан стоки

site.btaКазинформ: ИИ ще проверява внасяните в Казахстан стоки
В митниците на Казахстан ще започнат да използват изкуствен интелект за проверка на внасяните стоки. В момента системата преминава през изпитания, предаде националната новинарска агенция Казинформ.
Заместник-министърът на финансите Асет Турисов обясни, че ИИ ще сравнява данните в декларациите със снимките на внасяните стоки. При несъответствие системата автоматично ще посочва наличие на риск.
„Подобни инструменти се използват и по света. Например, ако внасяте автомобил, и в декларациите това е автомобил, то няма въпроси. Ако има несъответствие, ще обучаваме ИИ, за да подсказва и веднага да се задейства системата за управляване на рисковете“, поясни заместник-министърът по време на брифинг.
Системата за контрол с изкуствен интелект на митническите декларации ще започне да работи след края на изпитанията.
(Тази информация се разпространява по споразумение между БТА и Казинформ)
/ЛМ/
