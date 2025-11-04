Казинформ: ИИ ще проверява внасяните в Казахстан стоки

В митниците на Казахстан ще започнат да използват изкуствен интелект за проверка на внасяните стоки. В момента системата преминава през изпитания, предаде националната новинарска агенция Казинформ.

Заместник-министърът на финансите Асет Турисов обясни, че ИИ ще сравнява данните в декларациите със снимките на внасяните стоки. При несъответствие системата автоматично ще посочва наличие на риск.

„Подобни инструменти се използват и по света. Например, ако внасяте автомобил, и в декларациите това е автомобил, то няма въпроси. Ако има несъответствие, ще обучаваме ИИ, за да подсказва и веднага да се задейства системата за управляване на рисковете“, поясни заместник-министърът по време на брифинг.

Системата за контрол с изкуствен интелект на митническите декларации ще започне да работи след края на изпитанията.

(Тази информация се разпространява по споразумение между БТА и Казинформ)