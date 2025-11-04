Стоичков поздрави Дезире Дуе за нагрaдaта "Golden Boy"

Легендата на българския футбол Христо Стоичков поздрави таланта на Пари Сен Жермен Дезире Дуе за спечелената нагрaдa „Golden Boy“. Индивидуалният приз се връчва за най-добър млад футболист до 21 години след журналистическа анкета.

Камата пък бе част от специално жури, съставено от футболни легенди, сред които бяха още Лотар Матеус, Андрий Шевченко, Павел Недвед, Алесандро Костакурта, Сеск Фабрегас, Хуан Себастиан Верон и Руи Коща. Всички те се включиха в избора в други категории.

„Като член на борда на легендите искам да поздравя Дезире Дуе като новия кавалер на наградата Златното момче на годината! Наистина беше феноменален! Очакваме още много от теб!

Голямо браво на моите приятели от Tuttosport, които организират анкетата за най-значимите таланти в света!“, написа Христо Стоичков в профила си в социалните мрежи.