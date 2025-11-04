Подробно търсене

Стоичков поздрави Дезире Дуе за нагрaдaта "Golden Boy"

Боян Денчев
Стоичков поздрави Дезире Дуе за нагрaдaта "Golden Boy"
Стоичков поздрави Дезире Дуе за нагрaдaта "Golden Boy"
снимка: БТА
Торино,  
04.11.2025 20:26
 (БТА)

Легендата на българския футбол Христо Стоичков поздрави таланта на Пари Сен Жермен Дезире Дуе за спечелената нагрaдa „Golden Boy“. Индивидуалният приз се връчва за най-добър млад футболист до 21 години след журналистическа анкета.

Камата пък бе част от специално жури, съставено от футболни легенди, сред които бяха още Лотар Матеус, Андрий Шевченко, Павел Недвед, Алесандро Костакурта, Сеск Фабрегас, Хуан Себастиан Верон и Руи Коща. Всички те се включиха в избора в други категории.

„Като член на борда на легендите искам да поздравя Дезире Дуе като новия кавалер на наградата Златното момче на годината! Наистина беше феноменален! Очакваме още много от теб!

Голямо браво на моите приятели от Tuttosport, които организират анкетата за най-значимите таланти в света!“, написа Христо Стоичков в профила си в социалните мрежи.

/БД/

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 21:49 на 04.11.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация