България се нареди на четвърто място в отборното класиране в мъжко направление на Балканското първенство по спортна гимнастика в Задар

България в състав Павел Попов, Михаил Божанин, Борис Караджинов, Радослав Чаушев, Борислав Жеков и Наско Миков се нареди на четвърто място в отборното класиране в мъжко направление на Балканското първенство по спортна гимнастика в Задар (Хърватия).

Националите събраха актив от 199.793 точки. Шампиони с 210.127 точки са състезателите на Унгария.

Борислав Жеков спечели бронзов медал в многобоя в трета възрастова група (16-17 години), като събра сбор от шестте изигравания 69.265 точки. Българинът се класира за финалите на кон с гривни (11.033 точки, пета оценка), халки (11.366, втора оценка), прескок (12.533, втора оценка), успоредка (11.633, трета оценка) и на висилка (10.700, седма оценка). На земя е 14-и с 11.400 точки.

В същата възраст Наско Миков се нареди на шесто място в многобоя с 68.698 точки. Състезателят на Пирин Благоевград ще се бори за отличията на земя (12.566 точки, осма оценка), кон с гривни (10.500, седма оценка), халки (11.333, трета оценка) и на прескок (13.700, първа по сила оценка). На успоредка Миков е 11-и с 10.433 точки, а на висилка в 10-и с 10.166.

Във втора група (14-15 години) Борис Караджинов с актив от 66.230 точки се класира осми. Гимнастикът на ЦСКА намери място в топ 8 на кон с гривни (10.866, седма оценка), халки (10.866, осма оценка), прескок (11.866, пета оценка), успоредка (10.666, осма оценка). На земя е 9-и с 11.900 точки, на висилка е 13-и с 10.066 точки.

Радослав Чаушев е 13-и в многобоя с 57.631 точки - земя (11.200, 14-а оценка), кон с гривни (9.666, 12-а оценка), халки (8.800, 13-а оценка), прескок (9.733 точки), успоредка (8.166, 13-а оценка), висока (10.066, 12-а оценка).

Във възраст 12-13 години Павел Попов е 10-и в многобоя с 61.598 точки и е финалист на халки (10.500 точки, четвърта оценка) и на висилка (9.566, осма оценка). На земя е 11-и с 11.166 точки, кон с гривни е 10-и с 10.100, на прескок е с 10.033 точки, на успоредка е 10-и с 10.233 точки.

Михаил Божанин е с 16-а позиция в многобоя с актив от 58.932 точки - земя (10.533 точки, 19-а оценка), кон с гривни (9.000 точки, 16-а оценка), халки (9.833 точки, 12-а оценка), прескок (10.466 точки), успоредка (9.200 точки, 19-а оценка), висилка (9.900 точки, 13-а оценка).

Общо българските гимнастици ще играят на 15 финала на отделните уреди.

Утре са квалификациите в женско направление с българско участие.