Община Пазарджик започва работа по проект за приобщаващо образование на повече от 600 деца

Община Пазарджик започва работа по проект "Образование без граници", който ще обхване повече от 600 деца в три основи училища и три гимназии, съобщиха от местната администрация.

Целта е да се насърчи образователната десегрегация, да се предотврати вторичната сегрегация и да се даде равен достъп до качествено образование в училища в общината.

Проектът ще продължи две години в партньорство с Центъра за междуетнически диалог и толерантност "Амалипе".

Планирани са инициативи, насочени към ученици, родители и педагогически специалисти. Ще бъдат назначени образователни медиатори, които ще работят пряко с ученици и родители за изграждане на доверие, подкрепа и активна комуникация. Ще бъдат организирани обучения и работилници по теми, свързани с граждански права, демокрация и противодействие на дискриминацията. Предстоят също кампании за промяна на нагласите и стереотипите в местните общности. Общо 178 педагогически и непедагогически специалисти ще бъдат обучени за работа в мултикултурна среда, управление на конфликти и изграждане на приобщаваща училищна култура.

Интерактивната пътуваща платформа "Мобилна академия" ще посещава училищата и ще провежда образователни работилници за ученици и родители с фокус върху равенството и гражданските права. Програми за адаптация и подкрепа на учениците при прехода към гимназиалния етап ще бъдат насочени към предотвратяване на социалната изолация и подпомагане на тяхната успешна интеграция.

Проектът е на стойност близо 750 000 лв. и е финансиран по Програма "Образование" 2021-2027.



