Научни препоръки за здравословно хранене ще бъдат представени на среща-лектория с доц. Мария Николова в Габрово

Кореспондент на БТА в Габрово Радослав Първанов
Снимка: Народно читалище "Будителите-2017" Габрово
Габрово,  
05.11.2025 15:52
 (БТА)

Среща-лектория за здравословното хранене с доц. Мария Николова ще се състои в Габрово на 28 ноември от 18:00 ч., съобщиха за БТА от Народно читалище „Будителите-2017“ в града. 

По време на срещата доц. Николова ще поднесе на достъпен език принципите и най-новите препоръки на науката за здравословно хранене. Лекторията ще завърши с дискусия и въпроси на публиката, уточняват организаторите. 

От Народно читалище „Будителите-2017“ допълват, че доц. Николова има опит в областта на диетотерапията и профилактиката при различни форми на затлъстяване и свързаните с него метаболитни заболявания, микронутриентни състояния, хранене и имунитет, хранителни алергии и непоносимости, клинично хранене, наука за храненето, детско хранене, оценка на хранителен прием и хранителен статус.

Срещата ще се състои в зала „Възраждане“ и ще бъде с вход свободен, допълват от читалището. 

