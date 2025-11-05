Турция е нужна на ЕС в новата международна конюнктура, както и ЕС на Турция в региона, заяви турският външен министър

Желанието за членство на Турция в Европейския съюз и определянето на евроинтеграцията като стратегическа цел на Анкара бяха сред основните послания, които външният министър на Турция Хакан Фидан отправи днес при посещението си във Финландия.

В съвместното си изявление с външния министър на Финландия Елина Валтонен, което беше излъчвано на живо в социалните медии, Хакан Фидан почерта, че членството на Турция в Европейския съюз е необходимо на фона на новата геополитическа реалност и стратегия за външната политика на САЩ, която залага на намирането на решение на регионалните въпроси от държавите в самия регион.

„Когато говорим за региона, където се намираме, търсенето на решения за въпроси като сигурността, политиката, икономиката, създават нова реалност. Без Турция и по-специално в новата конюнктура, Европейският съюз, който е един от най-добрите примери за ръководене на регион, ще чувства липси. А без Европейския съюз Турция няма да има достатъчна опора в региона. Затова Европейският съюз и Турция трябва да напреднат в процеса по интеграция, без да търсят оправдания. Ние като правителство и държава изразяваме волята си за това. Намирам за ценно и това че в този нов етап европейските лидери заявиха своята нова воля за това“, каза Хакан Фидан и даде като пример подкрепата на германския канцлер Фридрих Мерц за членството на Турция в Европейския съюз при посещението му в Анкара през изминалата седмица.

Външният министър на Турция благодари на своите домакини, че подкрепят членството на страната му в Европейския съюз от самото начало на този процес.

Той припомни, че президентът на Турция Реджеп Ердоган е посочил това членство като стратегическа цел след изборите през 2023 г. и какво е необходимо да се подобри при този процес.

„Необходимо е Европейският съюз да гледа на отношения с Турция в дългосрочен аспект, реалистично и стратегически. В етапа, в който се намираме, имаме нужда от перспектива, която да подсили взаимното ни доверие и да засили съвместното ни сътрудничество", каза Хакан Фидан. Той подчерта, че когато има воля за членство, техническите параметри също ще бъдат изпълнени.

Външният министър на Финландия Елина Валтонен на свой ред заяви, че едно от изискванията за членство в Европейския съюз е спазването на човешките права. Тя подчерта, че това не е просто изискване на Европейския съюз, но оказва положително влияние и върху страните кандидати за членство, както и че страната ѝ би се радвала да помогне по този път.

Сътрудничеството между Турция и Финландия в областта на отбранителната индустрия и споразумението, което предвижда съвместни разработки и производства в тази област, също беше сред обсъдените теми при посещението на Хакан Фидан в Хелзинки.

"Турция е член на НАТО, който осигурява критична подкрепа за сигурността на Европа. В този смисъл, като поставим най-напред механизмите за сигурност, е изключително важно Турция да бъде включена в програмата за сигурност на Европейския съюз“, заяви Хакан Фидан.

Финландската външна министърка благодари на Турция за ролята ѝ в търсенето на мир между Русия и Украйна и позициите, които страната е завявала по този въпрос. Двете страни изразиха задоволството си от прекратяването на огъня в Газа и се обединиха около позицията, че решаването на Палестинския въпрос преминава през признаването на две независими държави - Израел и Палестина. Турция и Финландия също така обсъдиха засилването на икономическите си отношения и сътрудничество при разработването на нови технологии и възобновяеми източници на енергия.

Хакан Фидан ще се срещне в Хелзинки и с председателя на финландския парламент Юси Хала-ахо.