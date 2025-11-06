Подробно търсене

Изложбата „Първият елемент“ събира художници около темата за водата

Изложбата „Първият елемент“ събира художници около темата за водата. Снимка: СБХ
София,  
06.11.2025 07:08
 (БТА)

Изложбата „Първият елемент“, организирана от секция „Монументални изкуства“ на Съюза на българските художници, ще бъде представена от днес, 6 ноември, до 29 ноември в галерията на Съюза на българските художници (СБХ) на ул. „Шипка“ 6, съобщават домакините. 

От екипа отбелязват, че творбите в експозицията са обединени от темата за водата – първоизточник на живота и вдъхновение за твореца. „Природна стихия и символ на пречистване, движение и безкрайност, водата се превръща в метафора на сътворението и духовното начало, което съпътства човека и изкуството“, казват те.

Представени са автори, работещи в различни области. Експозицията включва произведения от сферата на живописта и творби, реализирани в други техники. Както в предходни изложби на секцията, за участие са поканени художници и от други секции, които да представят творбите си по темата, посочват организаторите.

