Депутатите ще обсъдят откриването на процедура за избор на генерален директор на БТА, предвижда програмата на Народното събрание

Парламентът ще обсъди проект на решение за приемане на процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидати за генерален директор на Българската телеграфна агенция (БТА) и за избор от Народното събрание. Това е първа точка в приетата програма за днешното пленарно заседание. На 23 октомври т.г. Комисията по културата и медиите в Народното събрание одобри процедурните правила. „Мандатът на настоящия директор на БТА Кирил Вълчев изтича на 27 януари 2026 г. Според член 12, ал.1 от Закона за БТА, Народното събрание избира генералния директор на БТА два месеца преди изтичането на мандата на действащия генерален директор", припомни тогава председателят на комисията Тошко Йорданов.

В програмата за днешното пленарно заседание е още първо четене на промени в Закона за автомобилните превози с вносители Цвета Караянчева (ГЕРБ-СДС) и група народни представители. Става въпрос за проблем, който засяга няколко общини в страната, сред които Марица и Родопи в Пловдивска област, както и общините Добричка и Тунджа. Там автобусните превозвачи не искат да участват в обществени поръчки, тъй като натовареността на линиите е ниска, обясниха вносителите пред парламентарната комисия по транспорт и съобщения. Затова законопроектът предвижда да отпадне задължението автобусните линии между малки общини и областните центрове да спират задължително на автогари, което ще позволи по-гъвкаво маршрутно планиране.

В дневния ред е също първото четене на Законопроект за безопасността и сигурността по време на спортни мероприятия, както и второто четене на изменения в Закона за електронните съобщения и в Закона за пазарите на финансови инструменти. В програмата е включено и второ гласуване на Рамково споразумение за заем между Банката за развитие на Съвета на Европа и България.