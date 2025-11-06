Американската търговска камара в България организира международна конференция днес по повод своята 30-годишнина

Международната конференция "Визия 2050 – Изграждане на конкурентоспособността на България като част от глобалното бъдеще" ще се състои днес в София Ивент Център. С това събитие Американската търговска камара в България (АТК) продължава да отбелязва своята 30-годишнина.

Във фокуса на разговора ще бъдат темите за възможното бъдеще и за икономическото развитие на България и света.

Форумът целенасочено ще представи България като икономика, готова да се приспособява и да се развива в условията на глобални промени, ще предизвика стратегически диалог по отношение на конкурентоспособността и националната сигурност, ще укрепи трансатлантическите форми на сътрудничество чрез обмен на визионерски идеи и съвместна работа, ще насърчи новаторството и устойчивото развитие в различни сектори и ще предостави платформа за обмяна на идеи и сътрудничество между ключови заинтересовани страни, посочват от организаторите.

Събитието, по думите им, ще представлява своеобразна "Капсула на времето за следващите 30 години", която ще се изгради с посланията, идеите и мислите на участващите в него експерти и професионалисти.

"Въпросите "На каква основа и при какви правила искаме да се развива България?" и "Каква България искаме да изградим заедно?" са от изключително значение както за бизнеса, така и за политическия елит и най-вече за отделния гражданин на страната ни. Като вече 30-годишна организация ние осъзнаваме нашата отговорност да защитаваме интересите на своите членове, да отстояваме нашите принципи и позиции и да полагаме усилия за развитието на инвестиционния климат у нас. Но ние трябва и да задаваме тона за изграждане на общото ни бъдеще, да сме пионери в технологично отношение, да следваме принципите на устойчивото развитие – и не на последно място – заедно да мечтаем свободно и да мислим смело и отговорно", описва концепцията на предстоящото днес събитие Иван Михайлов, главен изпълнителен директор на АТК.

Конференцията ще събере някои от водещите експерти, бизнес лидери и международни партньори на Камарата, за да дискутират ключовите предизвикателства и възможности, които ще оформят развитието на България през следващите десетилетия.

Сред основните говорители на "Визия 2050 – Изграждане на конкурентоспособността на България като част от глобалното бъдеще" ще бъдат футуристът Герд Леонард и специалистът в областта на информационните технологии Райън Коут.

Предвижда се конференцията да бъде открита от председателя на Народното събрание Рая Назарян в 13:30 часа.