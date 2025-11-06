Европейският съюз подкрепя укрепването на сътрудничеството между България и Република Северна Македония, посочи Валентина Суперти от ЕК

Подробно търсене

Кореспондент на БТА в Кюстендил Елица Иванова
На снимката: Валентина Суперти - директор за Западните Балкани при Генерална дирекция "Политика за съседство и преговори за разширяване" на Европейска комисия. Снимка: кореспондент на БТА в Кюстендил Ярослав Ставрев
с. Гюешево,  
06.11.2025 16:17
 (БТА)

Споразумението за подготовката, строителството и експлоатацията на трансграничния железопътен тунел между България и Република Северна Македония е важно както за двете страни, така и за региона, за Европейския съюз като цяло и за неговите страни членки, посочи Валентина Суперти - директор за Западните Балкани при Генерална дирекция "Политика за съседство и преговори за разширяване" на Европейска комисия.

На жп-гарата в с. Гюешево днес българският вицепремиер и министър на транспорта и съобщенията Гроздан Караджов и вицепремиерът и министър на транспорта на Република Северна Македония Александър Николоски подписаха Споразумение за транспортна свързаност между двете държави

"Радвам се бъда днес в Гюешево. Доволни сме, че ангажиментите, поети на срещата в Брюксел на 16 юли бяха спазени и доведоха до подписването на това важно споразумение", каза Суперти. 

"Европейският съюз подкрепя укрепването на сътрудничеството между вашите страни. Заедно със своите партньори ЕС предоставя значителна финансова помощ за този важен проект. Разчитаме на вашето лидерство, за да гарантираме, че споразумението ще бъде ефективно и навременно изпълнено", допълни още тя. 

Тя посочи, че изграждането на тунела по Коридор 8 е част от Трансевропейската транспортна мрежа (ТТМ или TEN-T) - водеща инициатива в рамките на стратегията "Глобален портал" (Global Gateway), която ще донесе широки социални и икономически ползи за региона. Това ще подобри транспортните услуги, ще разшири достъпа до ЕС и глобалния пазар, а устойчивият транспорт ще укрепи конкурентоспособността на региона.

Железопътният Kоридор 8 е механизъм за по-силно регионално сътрудничество и преодолява инфраструктурните различия в региона на Западните Балкани, каза още Валентина Суперти, като подчерта, че той е от стратегическо значение за нашата сигурност.

ЕС остава изцяло ангажиран с подкрепата за изпълнението на този проект, каза още директорът за Западните Балкани при ГД "Политика за съседство и преговори за разширяване" на Европейска комисия.

Съвместната работа по трансгранични проекти насърчава добросъседските отношения, които са от съществено значение, особено в контекста на процеса за присъединяване към ЕС, отбеляза тя.

"Нека заедно да продължим да работим за укрепване на нашето сътрудничество. Това ще доведе до по-силна и по-просперираща Европа. Може да разчитате на подкрепата от ЕС", посочи още Валентина Суперти.

/ЕС/

