Общинските съветници в Черноочене гласуваха промени в капиталовите разходи за 18 обекта

Актуализация на поименното разпределение на капиталовите разходи за настоящата година гласуваха на своето заседание общинските съветници в Черноочене. Компенсиращите промени касаят общо 18 обекта от списъка, повечето от които предвиждат увеличение на средствата за реализация.

Като причина за актуализацията и промяна на източниците на финансиране бяха посочени възникващите допълнителни разходи в процеса на изпълнение. Според актуализацията се предвижда увеличение на средствата по 14 точки, за сметка на други 3, както и за нов обект. Той предвижда основен ремонт и реконструкция на сводов каменен мост над река Перперешка, който е един от двата основни пътни подхода към центъра на Черноочене. По него ежедневно преминават автомобили и пешеходци.

С актуализацията се залага и увеличение на средствата за изграждането на пешеходен мост над река Перперешка, но в друг участък на селото.

При гласуване на точката, която бе допълнителна в дневния ред на заседанието, бе отчетено, че общата стойност на капиталовите разходи за строителство и основен ремонт, за придобиване на материални дълготрайни активи и нематериални дълготрайни активи на Община Черноочене през 2025 година се запазва 5 350 357 лв. след направените актуализации.